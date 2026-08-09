शशि थरूर के बयान पर कांग्रेस में घमासान, राहुल गांधी के करीबी नेता ने कहा- 'ऐसे बयानों से बचें जिनसे BJP की तारीफ हो'

कांग्रेस सांसद शशि थरूर के एक बयान को लेकर पार्टी के भीतर सियासी हलचल तेज हो गई है. महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान थरूर ने राहुल गांधी के ‘छात्रों की गूंज’ अभियान की तुलना ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के विरोध प्रदर्शनों से की थी. उनके इस बयान के बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने बिना थरूर का नाम लिए पार्टी नेताओं को सार्वजनिक बयानबाजी में सावधानी बरतने की नसीहत दी है.
केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को बातचीत और सार्वजनिक बयान देते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनकी बातों से बीजेपी को राजनीतिक फायदा न मिले. उन्होंने कहा कि पार्टी के सदस्य हमेशा नियमों और अनुशासन का पूरी तरह पालन करें, यह जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे बयान देने से बचना चाहिए जिनसे विपक्ष को खुशी मिले. अलप्पुझा से कांग्रेस सांसद वेणुगोपाल ने कहा कि उन्होंने थरूर का बयान कुछ मीडिया चैनलों पर देखा है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि उन्होंने पूरा बयान सीधे तौर पर नहीं सुना है. इसलिए थरूर की टिप्पणी को लेकर सवाल भी उन्हीं से किया जाना चाहिए.
दरअसल, थरूर ने महाराष्ट्र में एक कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर कहा था कि राहुल गांधी का ‘छात्रों की गूंज’ अभियान उन मुद्दों को उठा रहा है, जिन्हें ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के विरोध प्रदर्शनों के दौरान भी सामने रखा गया था. थरूर की इस टिप्पणी को राहुल गांधी के अभियान से जोड़कर देखा गया. इसके बाद कांग्रेस के भीतर ही इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि क्या पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को सार्वजनिक मंचों से एक-दूसरे के अभियानों पर टिप्पणी करने से बचना चाहिए.
वेणुगोपाल ने कहा कि अगर कोई राहुल गांधी की आलोचना करता है या उनके बारे में नकारात्मक बात करता है तो इससे बीजेपी को निश्चित तौर पर राजनीतिक फायदा मिलेगा. हालांकि, उन्होंने थरूर के बारे में नरम रुख अपनाते हुए कहा कि उन्हें नहीं लगता कि थरूर ने जानबूझकर ऐसी टिप्पणी की होगी. कांग्रेस महासचिव ने कहा कि पार्टी नेताओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि अनजाने में भी ऐसी कोई बात न निकल जाए, जिससे बीजेपी को राहुल गांधी या कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिल जाए.
वेणुगोपाल ने इस दौरान प्रयागराज में राहुल गांधी के कार्यक्रम का भी जिक्र किया. उन्होंने दावा किया कि इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवा और ‘जेन जी’ पीढ़ी के छात्र शामिल हुए थे. उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कार्यक्रम में अड़चन पैदा करने की कोशिश की गई. वेणुगोपाल ने कहा कि कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने वाले रास्ते पर कथित तौर पर इंसानी मल तक फैलाया गया. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कॉलेज प्रबंधन पर दबाव बनाए जाने के कारण शुरुआत में कार्यक्रम की अनुमति देने से इनकार किया गया था. हालांकि बाद में अनुमति मिल गई, लेकिन कार्यक्रम स्थल तक पहुंचने के रास्ते को लेकर विवाद खड़ा हो गया.
वेणुगोपाल ने राहुल गांधी के प्रयागराज दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि वहां दिखाई देने वाली भीड़ सिर्फ कांग्रेस के सामान्य कार्यकर्ताओं की नहीं थी. उनके मुताबिक, वहां युवा कांग्रेस और एनएसयूआई के सदस्यों के अलावा बड़ी संख्या में ऐसे छात्र भी मौजूद थे, जो खुद को ‘जेन जी’ से जोड़ते हैं. उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने उन छात्रों के मुद्दों को उठाया है, जिन्हें विरोध प्रदर्शनों के दौरान कथित तौर पर पुलिस कार्रवाई का सामना करना पड़ा था. शशि थरूर की टिप्पणी और उस पर वेणुगोपाल की प्रतिक्रिया ने कांग्रेस के भीतर नेताओं की सार्वजनिक बयानबाजी और पार्टी लाइन के बीच तालमेल को लेकर एक बार फिर बहस छेड़ दी है. हालांकि, वेणुगोपाल ने थरूर पर सीधे हमला करने के बजाय उन्हें सावधानी बरतने की सलाह देकर मामले को संभालने की कोशिश की.