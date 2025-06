मेरे पास समय नहीं है, भारत आकर बात करूंगा... PM मोदी की तारीफ से चिढ़े कांग्रेसियों को थरूर का करारा जवाब

Shashi Tharoor: ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और भारत की दहशतगर्दी के खिलाफ 'जीरो टॉलरेंस' की नीति को दुनिया के सामने रखने के लिए कई डेलिगेशन विदेशी दौरे पर हैं. इस बीच, कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर अपनी ही पार्टी के भीतर विवादों में घिर गए हैं. कांग्रेस सांसद ने'ऑपरेशन सिंदूर' के लिए मोदी सरकार की तारीफ की थी, जिससे कांग्रेस पार्टी में शशि तरूर के खिलाफ नाराज़गी बढ़ती जा रही है.

लोकसभा सदस्य शशि थरूर भारतीय डेलिगेशन के साथ ब्राज़ील, पनामा समेत कई देशों के दौरे पर हैं. इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की तरफ से की गई सैन्य कार्रवाई को 'सटीक और सोच-समझकर की गई' बताया. वहीं, कांग्रेस पार्टी का कहना है कि सरकार ने इस विदेशी दौरे में पार्टी को नज़रअंदाज़ किया और बिना उनकी सलाह के थरूर को डेलिगेशन का हिस्सा बनाया. कांग्रेस ने कहा कि आनंद शर्मा और गौरव गोगोई जैसे नेताओं के नाम सुझाए थे, लेकिन सरकार ने थरूर को चुना.

'अभी हमारा ध्यान अपने मिशन पर है'

जब ब्राज़ील में उनसे उनकी पार्टी की आलोचना के बारे में पूछा गया तो थरूर ने कहा, 'अभी हमारा ध्यान अपने मिशन पर है. लोकतंत्र में आलोचनाएं होती रहती हैं, लेकिन इस वक्त हम इन बातों पर समय नहीं गंवा सकते. भारत लौटने के बाद हम इन मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल हम जिन देशों में गए हैं, वहां भारत का मैसेज पहुंचाना हमारा टारेगट है.'

'मैं सरकार के लिए काम नहीं करता'

चार बार के सांसद थरूर की बार-बार की गई तारीफों से यह साफ है कि कांग्रेस के भीतर मतभेद और गहराते जा रहे हैं. वहीं, सांसद ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर भारत के 'सटीक और सोची-समझी' कार्रवाई की बार-बार तारीफ की है. खासकर तब जब कांग्रेस नेतृत्व खुद को हाशिए पर महसूस कर रहा था. पिछले सप्ताह न्यूयॉर्क में भारतीय-अमेरिकी समुदाय से बात करते हुए थरूर ने कहा, 'जैसा कि आप जानते हैं, मैं सरकार के लिए काम नहीं करता. मैं एक विपक्षी पार्टी के लिए काम करता हूं. लेकिन मैंने खुद कुछ दिनों के भीतर भारत के प्रमुख अखबारों में से एक इंडियन एक्सप्रेस में एक लेख लिखा, जिसमें कहा गया कि अब समय आ गया है कि जोरदार हमला किया जाए, लेकिन समझदारी से. और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि भारत ने बिल्कुल यही किया.'

