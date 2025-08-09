ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली

Trump India Tariff: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर अतिरिक्त 25 प्रतिशत टैरिफ लगाया. इस ऐलान के बाद देश-दुनिया में राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है. कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस मुद्दे पर पहले तीखा हमला बोला फिर डोनाल्ड ट्रंप पर तगड़ी चुटकी ले ली. उन्होंने कहा कि उनसे निपटने का तरीका मेलानिया ट्रंप से पूछना चाहिए. थरूर ने साफ किया कि अगर वार्ता के बाद भी भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ लागू रहा तो हमें भी समान कदम उठाने चाहिए. उन्होंने अमेरिकी नीति को दोहरे मानदंड वाला बताते हुए इसकी आलोचना की.

रेड लाइंस क्लियर रखने पर जोर

असल में एक निजी टीवी को दिए इंटरव्यू में थरूर ने ट्रंप की तुलना स्कूल के मैदान में दबंगई करने वाले से की. उन्होंने कहा कि अमेरिका ने गलत टारगेट चुना है और भारत अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा. 25 अगस्त को दिल्ली में होने वाली भारत-अमेरिका वार्ता का जिक्र करते हुए थरूर ने संयम और समझदारी से बातचीत करने की सलाह दी. लेकिन साथ ही भारत की रेड लाइंस क्लियर रखने पर जोर दिया.

इस पर कोई समझौता नहीं होगा

थरूर ने कृषि क्षेत्र को भारत की आर्थिक और सामाजिक रीढ़ बताते हुए कहा कि देश के 70 करोड़ लोग इस पर निर्भर हैं. उन्होंने सस्ते अमेरिकी अनाज के आयात को देशी किसानों के लिए खतरा बताते हुए कहा कि इस पर कोई समझौता नहीं होगा. हालांकि कुछ अन्य क्षेत्रों में लचीलापन दिखाने की बात भी उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा कि ऐसा किया जा सकता है.

सवाल उठाते हुए थरूर ने आंकड़े पेश किए

अमेरिका के रूस से व्यापार पर सवाल उठाते हुए थरूर ने आंकड़े पेश किए. उन्होंने बताया कि जनवरी से मई तक अमेरिका ने रूस से 806 मिलियन डॉलर के उर्वरक खरीदे जो सालभर में 1.8 से 2 अरब डॉलर तक पहुंच सकते हैं. इसके अलावा रूस से यूरेनियम आयात में 28% की बढ़ोतरी हुई है. पैलेडियम का करीब 1 अरब डॉलर का आयात किया गया और एयरक्राफ्ट पार्ट्स, इंजन कंपोनेंट्स व केमिकल्स भी खरीदे गए.

थरूर ने सवाल किया कि जब अमेरिका खुद रूस से इतना आयात कर रहा है तो वह भारत पर आरोप कैसे लगा सकता है कि हमारे डॉलर रूस के युद्ध को फंड कर रहे हैं? तीन हफ्ते की वार्ता अवधि का जिक्र करते हुए थरूर ने भारत को मजबूती से खड़े रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका अनुचित रवैया अपनाता रहा तो भारत को दूसरे बाजार तलाशने होंगे और वैकल्पिक व्यापार साझेदारियों पर काम करना होगा.

FAQ

Q1: शशि थरूर ने ट्रंप पर क्या टिप्पणी की?

Ans: थरूर ने मजाकिया अंदाज में कहा कि ट्रंप से निपटने का तरीका मेलानिया ट्रंप से पूछा जाए.

Q2: थरूर ने कृषि क्षेत्र पर क्या कहा?

Ans: उन्होंने कहा कि 70 करोड़ लोग कृषि पर निर्भर हैं और इस क्षेत्र में सस्ते अमेरिकी अनाज की अनुमति नहीं दी जाएगी.

Q3: थरूर ने अमेरिका के रूस से व्यापार को लेकर क्या आरोप लगाया?

Ans: उन्होंने कहा कि अमेरिका खुद रूस से अरबों डॉलर का सामान खरीद रहा है. फिर भारत पर युद्ध फंडिंग का आरोप लगाना कपटपूर्ण है.