क्या कांग्रेस में फिर एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? अब दिग्विजय सिंह के बाद शशि थरूर ने कह दी ये बात

Congress: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पार्टी के भीतर सुधारों की मांग को लेकर वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान का समर्थन किया है. थरूर ने कहा कि संगठन को मजबूत करने की जरूरत है ऐसे समय में जब दिग्विजय सिंह की हालिया टिप्पणियों ने कांग्रेस के भीतर एक नई बहस को जन्म दे दिया है. बता दें, दिग्विजय सिंह ने हाल ही में एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए विवाद खड़ा किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा (BJP) और आरएसएस (RSS) अपने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जैसे शीर्ष पदों तक पहुंचने का अवसर देते हैं. इस पोस्ट के साथ उन्होंने भाजपा के वरिष्ठ नेता एलके आडवाणी के पास जमीन पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक पुरानी तस्वीर भी साझा की थी.

पोस्ट को लेकर आलोचना बढ़ने के बाद सिंह ने सफाई देते हुए कहा कि वह आरएसएस और भाजपा के कट्टर विरोधी हैं. हालांकि, इस टिप्पणी ने कांग्रेस के भीतर पहले से चल रही असहजता को और उजागर कर दिया. यह विवाद सिंह की उस टिप्पणी के बाद सामने आया, जिसमें उन्होंने एक सप्ताह पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कांग्रेस संगठन में सुधारों और सत्ता के विकेंद्रीकरण की सार्वजनिक रूप से वकालत की थी. इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए शशि थरूर ने कहा कि दिग्विजय सिंह उनके मित्र हैं और उनके बीच बातचीत होना स्वाभाविक है.

संगठन को मजबूत करना होगा इसमें कोई संदेह नहीं: थरूर

थरूर ने कहा कि संगठन को मजबूत करना होगा इसमें कोई संदेह नहीं है. हालांकि, उन्होंने आरएसएस से जुड़े सवालों पर कोई टिप्पणी करने से परहेज किया. बता दें, दिग्विजय सिंह और शशि थरूर के बयानों को कांग्रेस के भीतर लंबे समय से चली आ रही संगठनात्मक चुनौतियों और सुधारों की मांग के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है. पार्टी नेतृत्व की ओर से इस पर अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.