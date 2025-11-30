Advertisement
'आप किसी को जेल में डालकर गायब नहीं कर सकते...' शशि थरूर ने इमरान खान की सेहत पर जताई चिंता

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पूर्व पाक पीएम इमरान खान के स्वास्थ्य और ठिकाने पर बढ़ती अनिश्चितता को चिंताजनक बताया. उन्होंने कहा कि आधिकारिक जानकारी की कमी अफवाहों और अशांति को बढ़ा रही है. इमरान के बेटे ने भी उनके जीवित होने का प्रमाण मांगा है.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:52 AM IST
Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के स्वास्थ्य और ठिकाने को लेकर बढ़ती अनिश्चितता पर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि अफवाहें, गोपनीयता ने राजनीतिक चिंता को बढ़ा दी हैं. एएनआई से बातचीत में थरूर ने कहा कि पाकिस्तान से कोई आधिकारिक जानकारी न मिलने से स्थिति और भी अशांत हो गई है. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि किसी अन्य देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी करना उचित नहीं है, लेकिन इतनी चुप्पी निश्चित रूप से चिंता का विषय है. कई लोग दावा कर रहे हैं कि बहुत बुरा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान सरकार और अधिकारियों ने कुछ नहीं कहा. यह चुप्पी बुरी है. थरूर ने इमरान खान के बेटे कासिम खान की सार्वजनिक अपील का भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने अपने पिता के जीवित होने की पुष्टि करने की मांग की थी.

थरूर ने कहा कि यह पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, लेकिन इसमें एक इंसान की जान दांव पर लगी है. आप किसी को जेल में डालकर उसे गायब नहीं कर सकते. इसलिए, अगर कुछ हुआ है, तो अधिकारियों को स्पष्ट होना चाहिए. पाकिस्तानी अधिकारियों ने इन अफवाहों का खंडन किया है. प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सलाहकार राणा सनाउल्लाह ने मीडिया को बताया कि इमरान खान ठीक हैं और उन्हें कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है. इसके बावजूद, पीटीआई ने जेल में बंद नेता से मिलने की अनुमति की मांग दोहराई है.

 

अदियाला जेल के बाहर खान के परिवार और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया. पीटीआई का एक प्रतिनिधिमंडल जेल गया, लेकिन अधिकारियों ने अनुमति देने से इनकार किया. 73 वर्षीय खान को उच्च सुरक्षा वाले केंद्र में ले जाने की खबरों के बाद ऑनलाइन अटकलें तेज हो गईं. सोशल मीडिया पर #Where Is Imran Khan हैशटैग तेजी से वायरल हुआ जबकि पाकिस्तान का गृह मंत्रालय अब तक चुप है. इस बीच, राजनीतिक और मानवीय दृष्टि से स्थिति गंभीर बनी हुई है और अंतरराष्ट्रीय समुदाय भी इस पर नजर बनाए हुए है. इस बीच, आपको बता दें कि इमरान खान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) के संस्थापक हैं और अगस्त 2023 से भ्रष्टाचार के एक मामले में 14 साल की सजा काट रहे हैं. 

Shashank Shekhar Mishra

Shashi Tharoor

