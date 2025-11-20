Advertisement
मोदी के भाषण की तारीफ के बाद चौतरफा घिरे शशि थरूर , कांग्रेस नेताओं ने जमकर लगाई क्लास

PM Modi: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामनाथ गोयनका व्याख्यान की सराहना की जिसके बाद वे अपनी ही पार्टी के सहयोगियों की आलोचना का सामना कर रहे हैं. पार्टी नेता संदीप दीक्षित ने सवाल उठाया है कि अगर थरूर को भाजपा की रणनीतियां बेहतर लगती हैं तो वे कांग्रेस में क्यों बने हुए हैं?

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 20, 2025, 04:10 PM IST
Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद शशि थरूर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रामनाथ गोयनका व्याख्यान की सराहना करने के बाद अपनी ही पार्टी के सहयोगियों की आलोचना का सामना कर रहे हैं. पार्टी नेता संदीप दीक्षित ने सवाल उठाया है कि यदि थरूर को भाजपा की रणनीतियां बेहतर लगती हैं तो वे कांग्रेस में क्यों बने हुए हैं. दीक्षित ने कहा कि थरूर को देश की स्थिति की पर्याप्त समझ नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि अगर आपके हिसाब से कांग्रेस की नीतियों के खिलाफ जाकर कोई व्यक्ति देश का भला कर रहा है तो आपको उसकी नीतियों पर चलना चाहिए. आप कांग्रेस में सिर्फ इसलिए क्यों हैं कि आप सांसद हैं? उन्होंने यह भी कहा कि यदि थरूर को सचमुच लगता है कि भाजपा या प्रधानमंत्री मोदी की रणनीतियां बेहतर हैं तो उन्हें इसका स्पष्टीकरण देना चाहिए वरना यह पाखंड होगा.

थरूर पर कांग्रेस नेताओं ने साधा निशाना

बता दें कि थरूर ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट करते हुए बताया था कि वे एक प्रेस के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री मोदी का रामनाथ गोयनका व्याख्यान सुनने पहुंचे थे. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत की रचनात्मक अधीरता और उपनिवेशवाद विरोधी मानसिकता पर जोर दिया और उनका संबोधन आर्थिक दृष्टिकोण व सांस्कृतिक आह्वान दोनों का मिश्रण था. कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने भी थरूर की प्रशंसा पर आपत्ति जताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के भाषण में प्रशंसा योग्य कुछ नहीं था. उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी विपक्ष की आलोचना में अधिक समय लगाते हैं और निष्पक्ष पत्रकारिता के सवालों पर कुछ नहीं कहते. उन्होंने कहा कि उन्हें समझ नहीं आता कि थरूर को भाषण में क्या सराहना योग्य लगा.

पीएम मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस पर साधा था निशाना 

रामनाथ गोयनका व्याख्यान में प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार चुनाव परिणाम का हवाला देते हुए कहा कि इससे राज्य सरकारों को संदेश मिला है कि विकास नीतियां ही राजनीतिक भविष्य तय करेंगी. उन्होंने भाजपा पर हमेशा चुनावी मोड में रहने के आरोपों पर भी प्रतिक्रिया दी और कहा कि विकास और जनता की भावनाओं के साथ 24x7 जुड़े रहना ही पार्टी की जीत का कारण है. साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर यह कहते हुए निशाना साधा कि माओवादी समर्थक ताकतें देश में कमजोर हो रही हैं, लेकिन मुख्य विपक्षी दल में उनका प्रभाव बढ़ रहा है. बता दें, यह पहला अवसर नहीं है जब थरूर की टिप्पणियों से कांग्रेस में असहजता पैदा हुई हो. इससे पहले उन्होंने वंशवादी राजनीति को भारतीय लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा बताते हुए योग्यता आधारित राजनीति की वकालत की थी. भाजपा ने उनकी इस टिप्पणी को व्यावहारिक बताते हुए कहा था कि भारतीय राजनीति पारिवारिक व्यवसाय बन चुकी है.

