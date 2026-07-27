/WhatsApp पर बुजुर्गों को करो बैन... बेटे ईशान के तंज पर पिता शशि थरूर की पंचलाइन हुई वायरल, पढ़ा दिया डेमोग्राफी का पाठ

Social Media Ban For Kids: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर अपनी तीखी शब्दावली और हाजिरजवाबी के लिए जाने जाते हैं. इस बार उनकी इस चुटीली शैली का शिकार कोई राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी नहीं, बल्कि उनका अपना बेटा ही बन गया. दरअसल, सोशल मीडिया पर बच्चों की एंट्री बैन करने को लेकर छिड़ी एक बहस के दौरान ईशान थरूर (अमेरिकी पत्रकार) ने मजाक में सुझाव दिया कि भारत सरकार को छोटे बच्चों पर रोक लगाने से पहले वॉट्सऐप पर बूमर्स (पुरानी पीढ़ी) को बैन करना चाहिए वही पीढ़ी जो सुबह-सुबह 'गुड मॉर्निंग' मैसेज से लेकर संदेहास्पद राजनीतिक दावे फॉरवर्ड करने के लिए जानी जाती है.
ईशान के इस तंज पर उनके पिता शशि थरूर भी पीछे नहीं रहे. उन्होंने भारतीय जनसांख्यिकी और प्रजनन दर का ऐसा पाठ पढ़ाया कि ईशान का ही दांव उल्टा पड़ गया. शशि थरूर ने एक्स पर अपने बेटे को टैग करते हुए लिखा कि हमारे रिप्रोडक्टिव पैटर्न को देखते हुए मेरे बेटे, पश्चिम के उलट भारत की हर पीढ़ी जिसमें तुम्हारी पीढ़ी भी शामिल है बेबी बूमर्स के तौर पर ही क्वालिफाई करती है! सरल शब्दों में कहें तो थरूर ने अपने बेटे को यह याद दिला दिया कि वह खुद को जितना युवा समझ रहा है, भारतीय आबादी के आंकड़ों के हिसाब से वह खुद उसी 'बूमर' श्रेणी के दायरे में आता है.
I agree young kids should not be on social media at all. But India needs to ban Boomers on WhatsApp first before it does anything else https://t.co/Vh24ZdIQKT
— Ishaan Tharoor (@ishaantharoor) July 24, 2026
इस दिलचस्प पारिवारिक बातचीत की शुरुआत जोहो (Zoho) के सह-संस्थापक श्रीधर वेम्बू के एक पोस्ट से हुई थी. वेम्बू ने वकालत की थी कि भारत में छोटे बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखा जाना चाहिए. उन्होंने लिखा था कि भारत को छोटे बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह बैन कर देना चाहिए. मेरा मानना है कि बच्चों को किताबें पढ़नी चाहिए, धूप में मिट्टी में खेलना चाहिए और स्क्रीन से दूर रहना चाहिए. ईशान थरूर ने वेम्बू के विचार से सहमति तो जताई, लेकिन प्राथमिकता बदल दी और सारा ठीकरा बूमर्स पर फोड़ दिया, जिसके बाद शशि थरूर ने चर्चा में एंट्री ली.
बाप-बेटे की यह मजेदार नोंकझोंक ऐसे समय में सामने आई है जब भारत में सोशल मीडिया केवल मनोरंजन का साधन न रहकर युवाओं के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है. हाल ही में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों और पेपर लीक के खिलाफ शुरू हुआ 'कॉकरोच जनता पार्टी' जैसा इंस्टाग्राम अभियान एक बड़ा जनांदोलन बन गया था. एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के जुड़ने और छात्रों के लगातार विरोध प्रदर्शनों (रील्स, मीम्स और नारों) के बाद आखिरकार सरकार को झुकना पड़ा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा देना पड़ा था.