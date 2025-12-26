Advertisement
trendingNow13054055
Hindi Newsदेशये देश की संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों पर हमला... क्रिसमस पर हुए बवाल पर आया शशि थरूर का बड़ा बयान

'ये देश की संस्कृति और संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर आया शशि थरूर का बड़ा बयान

Christmas 2025: क्रिसमस के दिन हुए हमलों पर शशि थरूर ने चिंता जताई है. शशि थरूर ने कहा कि यह केवल ईसाई परंपराओं पर नहीं, बल्कि भारत के संवैधानिक मूल्यों पर हमला है. उन्होंने केरल के पलक्कड़ जिले में कैरोल समूह पर हमले को चौंकाने वाला बताया और राज्य में असहिष्णुता के बढ़ते रुझानों पर चिंता व्यक्त की.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 26, 2025, 11:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Shashi Tharoor: क्रिसमस के दिन हुए हमलों को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गंभीर चिंता जताई है. उन्होंने कहा कि ईसाई परंपराओं पर हमले केवल एक समुदाय पर नहीं, बल्कि भारत के संवैधानिक मूल्यों पर हमला हैं. थरूर ने कहा कि जब पूजा की स्वतंत्रता को खतरा होता है, तो यह हर भारतीय पर हमला होता है. तिरुवनंतपुरम के सांसद थरूर ने क्रिसमस की प्रार्थना सभा के बाद बात करते हुए इस बात का उल्लेख किया कि वह हर साल कई चर्चों का दौरा करते हैं, हालांकि इस बार दिल्ली से उड़ान में देरी के कारण वह कम चर्चों का दौरा कर पाए. उन्होंने कहा कि हमारे देश में यह दुख की बात है कि हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जब विभिन्न हिस्सों में ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं. जब हमारी परंपराओं पर हमला होता है तो केवल ईसाई ही नहीं, बल्कि हम सभी प्रभावित होते हैं.

भाजपा कार्यकर्ताओं पर लगा आरोप

थरूर ने केरल के पलक्कड़ जिले के पुडुस्सेरी में क्रिसमस कैरोल समूह पर हुए हमले का जिक्र किया और इसे बेहद चौंकाने वाला बताया. बता दें, आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने इस समूह पर हमला किया था जिसमें प्रतिभागियों को पीटा गया और संगीत यंत्रों को नुकसान पहुंचाया गया. उन्होंने कहा कि यह एक धर्मनिरपेक्ष परंपरा पर हमला है और इसने पूरे राज्य को झकझोर दिया है. थरूर ने राज्य में असहिष्णुता के बढ़ते रुझानों को चिंता का विषय बताया. उन्होंने अन्य राज्यों में भी हमलों का जिक्र किया जैसे रायपुर के मॉल में सांता क्लॉस की मूर्ति को तोड़ना, जबलपुर में एक नेत्रहीन ईसाई लड़की पर कथित हमला और उत्तर प्रदेश में एक चर्च में प्रार्थना को बाधित करने का प्रयास. थरूर ने विशेष रूप से चर्च नेताओं की टिप्पणियों पर दुख व्यक्त किया जिनमें एक आर्कबिशप ने कहा कि भारत में ईसाई डर और चिंता के माहौल में क्रिसमस मना रहे हैं. उन्होंने चेतावनी दी कि मणिपुर और उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में देखी गई हिंसा अब केरल तक पहुंच गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: 'शिवसेना-UBT और MNS दो खाली डिब्बे, साथ आने से भरेंगे नहीं...' गठबंधन पर BJP ने साधा निशाना

 केरल की साझा संस्कृति पर हुआ हमला: थरूर

कांग्रेस नेता ने सरकार से कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि जब किसी कैरोल समूह पर हमला होता है तो यह सिर्फ एक ईसाई मुद्दा नहीं है यह हम सभी पर और केरल की साझा संस्कृति पर हमला है. उन्होंने कहा कि अगर बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ हम चुप रहे तो शांति कायम नहीं रह सकती. थरूर ने केरल की अंतरधार्मिक सद्भाव की परंपरा को याद करते हुए कहा कि भीड़ को दंडमुक्त रखना विभाजन को बढ़ावा देता है, जवाबदेही से विश्वास बहाल होता है. उन्होंने अधिकारियों से त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई का आह्वान किया. बता दें, क्रिसमस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के कैथेड्रल चर्च ऑफ द रिडेम्पशन में क्रिसमस की प्रार्थना सभा में भाग लिया था. उन्होंने प्रार्थनाओं और भजनों के बीच अपने संदेश में कहा था कि क्रिसमस का संदेश प्रेम, शांति और करुणा का है और उन्होंने आशा व्यक्त की कि यह भावना समाज में सद्भाव और सामंजस्य को प्रेरित करेगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Shashi Tharoor

Trending news

'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
Shashi Tharoor
'ये देश के संवैधानिक मूल्यों पर हमला...' क्रिसमस पर हुए बवाल पर थरूर का बड़ा बयान
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
Saamana
बलात्कारियों को जमानत, देशभक्त को जेल, भाजपा का यही खेल: शिवसेना (UBT) का आरोप
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
bengal elections
घुसपैठियों की खैर नहीं! बंगाल में चुनाव से पहले ECI आदेश, डोमिसाइल की हो विशेष जांच
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
Telangana NEWS
जुए की लत ने निगल ली जिंदगी, 1 लाख हारने के बाद युवक ने किया सुसाइड
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
BMC Election 2026
BMC चुनाव में 30% वाला 'ढक्कन' क्या है, गठबंधन के लिए मजबूर क्यों हैं पार्टियां?
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
Kalka Mail
150 सालों से दौड़ रही भारत की सबसे पुरानी ट्रेन, 'नेता जी' से है कनेक्शन; जानिए नाम
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
unique bridge
इस पुल में नहीं लगा है एक भी नट-बोल्ट, फिर भी है काफी ताकतवर,कैसे किया गया है तैयार?
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
Mirwaiz Umar Farooq
मीरवाइज उमर फारूक ने छोड़ा हुर्रियत अध्यक्ष का पद, X प्रोफाइल में किया बदलाव
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
Telangana NEWS
माता-पिता को रास नहीं आया इंटर-कास्ट रिलेशन; कर दी बेटी की हत्या
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?
DNA
हिंदुओं को जलाएंगे लेकिन गाजा पर चिल्लाएंगे, भारत में फैल रहा कट्टरवाद का वायरस?