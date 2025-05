Operation Sindoor: थरूर तो 'थलाइवा' निकले! आतंकवाद पर सिर्फ पाकिस्तान नहीं, उसके खैरख्वाहों को भी गजब अंदाज में धो रहे

Shashi Tharoor on Pakistan: शशि थरूर अपनी हाजिरजवाबी और नपे-तुले शब्दों में वैश्विक मंच पर भारत की बात दमदारी से रखने के लिए जाने जाते हैं. आज उन्होंने ऑपेरशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान में मारे आतंकियों पर शोक जताने वाले देश कोलंबिया को उसी की धरती पर अपने अलहदा अंदाज में ही 'धो डाला'. थरूर ने कहा कि हम कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया से थोड़े निराश हैं, जिसने आतंकवाद से प्रभावित लोगों के प्रति सहानुभूति जताने की बजाए ऑपरेशन सिंदूर में भारत की जवाबी कार्रवाई पर पाकिस्तान में हुए जान-माल के नुकसान पर संवेदना जताई. वैश्विक मंच पर थरूर जिस मजबूती के साथ भारत का पक्ष रख रहे हैं, वो भारत के नए 'थलाइवा' साबित हो रहे हैं. वैसे तो रजनीकांत को उनके फैंस 'थलाइवा' नाम से ही पुकारते हैं, जिसका मतलब लीडर होता है. लेकिन अभी जो सर्वदलीय दल विदेश दौरे पर है, उसमें 'थलाइवा' तो थरूर ही हैं.

पाकिस्तान की दुनिया भर में खोल रहे हैं पोल

ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की पोल खोलने के लिए भारत से सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल दुनिया के कई देशों का दौरा कर रहे हैं. ऐसे ही एक दल का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस सांसद शशि थरूर इस समय कोलंबिया में हैं. वहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया और पाकिस्तान की पोल भी खोली. उन्होंने बताया कि कैसे बीते कई दशकों से भारत अब तक पाक प्रायोजित हजारों आतंकवादी हमलों को झेल चुका है और अब तक झेल रहा है.

#WATCH | Bogotá, Colombia | Congress MP Shashi Tharoor says, "We are quite conscious that China supplies 81 per cent of all Pakistani defence equipment. Defence is a polite word, Pakistani military equipment. Much of it is not for defence but for attack. Every sovereign country… pic.twitter.com/bCKktFnK4F

