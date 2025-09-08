ट्रंप का बदला लहजा, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ? सरकार पर SIR के नाम पर उठाए सवाल
देश

ट्रंप का बदला लहजा, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ? सरकार पर SIR के नाम पर उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद शशि थरूर हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहत हैं. उनका एजेंडा भी एक दम क्लियर है, भारत के नाम पर दुनिया से ल‍ड़ जाना, लेकिन भारत में रहते हुए सरकार पर सवाल उठाते रहना. अब ताजा मामला ट्रंप और पीएम मोदी की हुई बातचीत और SIR को लेकर है. जानें पूरी बात.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 08, 2025, 09:05 AM IST
ट्रंप का बदला लहजा, लेकिन अपमान नहीं भूल सकते... शशि थरूर ने पीएम मोदी की क्यों की तारीफ? सरकार पर SIR के नाम पर उठाए सवाल

कांग्रेस सांसद शशि थरूर जो भी बयान देते हैं, उसके बाद उनकी खूब चर्चा होती है. या यूं कहें कि थरूर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं. इस बार भी उन्होंने ऐसा कुछ बयान दिया है, जिनकी खूब चर्चा हो रही है. एक तरफ ते थरूर ने पीएम मोदी की तारीफ की है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया पर भी सवाल उठाया है. इसके साथ ही उन्होंने ट्रंप और अमेरिका को लेकर भी कई बातें कहीं हैं. जानते हैं बारी-बारी से सब.

हम अपपान नहीं भूल सकते
न्यूज एजेंसी एएनआई में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत-अमेरिका संबंधों पर सकारात्मक टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी की प्रतिक्रिया पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "प्रधानमंत्री ने बहुत जल्दी प्रतिक्रिया दी, और विदेश मंत्री ने भी बुनियादी संबंधों, यानी एक व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी, के महत्व को रेखांकित किया है, जो अभी भी कायम है. और यह संदेश हमारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है. मुझे नहीं लगता कि हम 50 प्रतिशत टैरिफ या राष्ट्रपति और उनके कर्मचारियों द्वारा इसके साथ किए गए अपमान को पूरी तरह से भूल सकते हैं. मुझे लगता है कि दोनों पक्षों की सरकारों और राजनयिकों को कुछ गंभीर सुधार करने की आवश्यकता है.

ट्रंप का स्वभाव चंचल
 ट्रंप का स्वभाव काफी चंचल है और उन्होंने जो कहा है, उससे हमारे देश में कुछ आहत और नाराज़गी हुई है. 50 प्रतिशत टैरिफ के वास्तव में पहले ही परिणाम सामने आ चुके हैं... मैं इस नए लहजे का सावधानी से स्वागत करता हूँ. कोई इतनी जल्दी भूलकर माफ़ नहीं कर सकता क्योंकि ज़मीनी स्तर पर भारतीयों को इसके वास्तविक परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं और इन परिणामों से उबरना होगा."

जीएसटी सुधारों पर तारीफ
जीएसटी सुधारों पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, "...अब मुझे लगता है कि यह एक ज़्यादा निष्पक्ष व्यवस्था है और हमें उम्मीद है कि यह सभी के लिए बेहतर होगी." "हम कांग्रेस पार्टी में कई सालों से इसकी मांग कर रहे हैं. मुझे लगता है कि हमारे नेता चार दरों से कम से कम दो, या आदर्श रूप से एक, एक दिन करने की ज़रूरत पर ज़ोर दे रहे हैं, क्योंकि यह वास्तव में लोगों के साथ अन्याय है. जब चार दरें थीं, तो यह भ्रामक और मुश्किल था. लोग इससे खुश नहीं थे. इसलिए अब मुझे लगता है कि यह एक ज़्यादा निष्पक्ष व्यवस्था है और हमें उम्मीद है कि यह सभी के लिए बेहतर होगी."

मतदाता सूचियां पूरी तरह सही नहीं हैं
थरूर ने रविवार को कहा कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) द्वारा किया जा रहा विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पर भी बात की, थरूर ने एएनआई से कहा, "चुनावों में भाग लेने वाले सभी लोग जानते हैं कि मतदाता सूचियां पूरी तरह सही नहीं हैं. इसमें डुप्लीकेट, मृत मतदाता और जीवित मतदाता हैं जो पंजीकृत नहीं हैं. इसके अलावा, ऐसे लोग भी हैं जो नए पते पर चले गए हैं और उनके दो या तीन अलग-अलग मतदान केंद्रों में दो या तीन पते हैं. ये सभी चीजें पहले भी होती रही हैं, लेकिन अगर यह बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है, तो इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है. मुझे लगता है कि चुनाव आयोग का सबसे अच्छा तरीका इन मामलों का खुलकर सामना करना होना चाहिए."

