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Hindi Newsदेशथरूर ने दिखाई असली Kerala Story, हिंदू इलाके से मुस्लिम और मुस्लिम बहुल सीट से ईसाई जीता, केरल में पहचान की राजनीति का अंत!

थरूर ने दिखाई असली 'Kerala Story', हिंदू इलाके से मुस्लिम और मुस्लिम बहुल सीट से ईसाई जीता, केरल में पहचान की राजनीति का अंत!

Shashi Tharoor: केरलम विधानसभा चुनाव 2026 में UDF की बड़ी जीत के बाद शशि थरूर ने राज्य को सांप्रदायिक सद्भाव का मॉडल बताया. उन्होंने कहा कि केरलम में लोग धर्म और जाति से ऊपर उठकर उम्मीदवार चुनते हैं. UDF ने 140 में 102 सीटें जीतकर LDF के 10 साल पुराने शासन को खत्म कर दिया, जबकि अब मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: May 07, 2026, 01:08 PM IST
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केरलम विधानसभा चुनाव
केरलम विधानसभा चुनाव

Keralam Assembly Elections: केरलम विधानसभा चुनाव 2026 में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की शानदार जीत के बाद कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राज्य को सांप्रदायिक सद्भाव का आदर्श बताया है. उन्होंने कहा कि देश में पहचान और धर्म आधारित राजनीति के बढ़ते प्रभाव के बावजूद केरल अब भी ऐसी जगह है जहां लोग जाति और धर्म से पहले इंसान को महत्व देते हैं. शशि थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट करते हुए चुनावी नतीजों को एक केरल की कहानी बताया और कई उदाहरण देकर कहा कि राज्य ने फिर साबित किया है कि यहां सामाजिक सौहार्द अभी भी मजबूत है.

अलग-अलग समुदायों ने चुने दूसरे धर्म के उम्मीदवार

थरूर ने अपने पोस्ट में तीन विधानसभा सीटों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि मुस्लिम बहुल थवनूर सीट से ईसाई उम्मीदवार वी.एस. जॉय चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे. वहीं हिंदू बहुल कलामस्सेरी सीट से मुस्लिम उम्मीदवार वी.ई. अब्दुल गफूर विजयी रहे. इसके अलावा ईसाई बहुल कोच्चि सीट से मुस्लिम उम्मीदवार मुहम्मद शियास की जीत को भी उन्होंने सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण बताया. थरूर ने कहा कि यह नतीजे दिखाते हैं कि केरल में मतदाता धर्म और पहचान से ऊपर उठकर उम्मीदवारों को चुनते हैं.

‘पहले इंसान, बाद में धर्म’

शशि थरूर ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर पहचान की राजनीति का असर जरूर दिखाई देता है, लेकिन केरलम ने हमेशा अलग रास्ता अपनाया है. उनके मुताबिक, राज्य में लोग पहले उम्मीदवार के व्यक्तित्व और काम को देखते हैं, जबकि जाति और धर्म को बाद में महत्व देते हैं. थरूर का यह बयान ऐसे समय आया है जब देशभर में चुनावों के दौरान धार्मिक और जातीय ध्रुवीकरण पर लगातार बहस हो रही है.

UDF ने खत्म किया वाम मोर्चे का शासन

केरलम विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए 140 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें हासिल कीं. इसके साथ ही राज्य में वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (LDF) के दस साल पुराने शासन का अंत हो गया. कांग्रेस गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और उसने 63 सीटों पर जीत हासिल की. वहीं उसकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (IUML) ने 22 सीटें जीतीं.

मुख्यमंत्री पद को लेकर तेज हुई चर्चा

चुनाव जीतने के बाद अब कांग्रेस में मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं. पेरावुर सीट से जीत हासिल करने वाले वी.डी. सतीशान ने अपने क्षेत्र में रोड शो कर समर्थकों का आभार जताया. सतीशान ने CPI(M) उम्मीदवार ईटी टैसन मास्टर को 20 हजार से ज्यादा वोटों से हराया. उन्हें मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे माना जा रहा है. इसके अलावा केसी वेणुगोपाल और रमेश चेन्निथला के नाम भी चर्चा में हैं.

ये भी पढ़ें: अपनी सीट भी हार गईं ममता बनर्जी, भाजपा का सीएम बनने जा रहा, अब सुप्रीम कोर्ट क्यों जाने वाली हैं ममता बनर्जी?

आज होगी विधायक दल की अहम बैठक

केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी (KPCC) गुरुवार को तिरुवनंतपुरम में नवनिर्वाचित विधायकों की पहली बैठक करने जा रही है. बैठक में कांग्रेस हाईकमान के पर्यवेक्षक अजय माकन और मुकुल वासनिक भी शामिल होंगे. माना जा रहा है कि इसी बैठक में मुख्यमंत्री के नाम पर अंतिम फैसला हो सकता है.

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Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

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