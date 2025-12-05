रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर बड़ी बात कह दी

Shashi Tharoor On Putin Visit India: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत आए पुतिन के दौरे के बीच बहुत बड़ा बयान दिया है. थरूर का कहना है रूस ने ही दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से हमें बचाया है. इसके साथ ही शशि थरूर भारत और चीन, अमेरिका के रिश्तों पर भी बयान दिया है. जानते हैं पूरी कहानी.
Shashi Tharoor On Putin Visit: रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दौर को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बहुत ही अधिक जरूरी दौरा बताया है. उनका कहना है कि भारत में रूसी राष्ट्रपति की मौजूदगी हमारे देश के लिए बहुत कीमती है. कांग्रेस के बड़े नेता और तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर ने न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए बताया “ये बहुत ज़रूरी दौरा है. रूस के साथ हमारा रिश्ता दशकों पुराना है. आज के दुनिया भर में उथल-पुथल वाले माहौल में भारत के लिए उन पार्टनरशिप को स्थिर और मज़बूत करना ज़रूरी है, जिन्होंने ऐतिहासिक रूप से उसके राष्ट्रीय हितों की सेवा की है. जिसमें रूस सबसे आगे है. इसलिए पुतिन का आना हमारे लिए बहुत कीमती है.”
जब S-400 ने हमें बचाया
न्यूज़ एजेंसी ANI से बातचीत में हुत ही साफ शब्दों में ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा "ऑपरेशन सिंदूर के दौरान रूस से डिफेंस इंपोर्ट की वैल्यू एक बार फिर दिखी, जब S-400 ने हमें कई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया, जो दिल्ली समेत हमारे शहरों को टारगेट कर रही थीं."
अमेरिका-चीन नाराज़ नहीं होंगे, भारत की अपनी मर्ज़ी!
सबसे ज़रूरी बात थरूर ने ये कही – “रूस से अच्छे रिश्ते रखने से अमेरिका, यूरोप या चीन के साथ हमारी दोस्ती कमज़ोर नहीं पड़ती. भारत हमेशा से ‘सॉवरेन ऑटोनॉमी' में यकीन रखता है. मतलब हम अपनी मर्ज़ी से सबके साथ दोस्ती करते हैं, कोई डिक्टेट नहीं करता”
पुतिन के आने से क्या हो सकता है समझौता?
थरूर के मुताबिक एक्सपर्ट लेवल पर पहले से बात हो चुकी है. पुतिन के दौरे में डिफेंस, एनर्जी, ट्रेड से जुड़े कई समझौते साइन हो सकते हैं. दोनों देश 23वें भारत-रूस सालाना समिट में हिस्सा लेंगे. आखिरी लाइन में थरूर का मैसेज“भारत रूस, अमेरिका, चीन सबके साथ अच्छे रिश्ते रखेगा. एक की दोस्ती दूसरे की दुश्मनी नहीं है. यही हमारी ताकत है.
