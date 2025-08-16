साउथ की स्पेशल सांभर तो खाई होगी, शशि थरूर की बात सुन उछल पड़ेंगे उत्तर भारतीय
Shashi Tharoor News: क्या आप जानते हैं कि इडली के साथ खाई जाने वाली सांभर या डोसे के साथ बनने वाले संयोग में सांभर कहां से आया? क्या सांभर साउथ इंडिया की खोज है? आप नॉर्थ से हों या साउथ से, इस डिबेट को छोड़ शशि थरूर की बात सुननी चाहिए. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Aug 16, 2025, 03:56 PM IST
History of Sambar Dish: साउथ इंडिया में खूब पसंद की जाने वाली सांभर डिश को खाते तो नॉर्थ के लोग भी हैं लेकिन एक बात कम लोगों को पता है. हां, सांभर का जो इतिहास शशि थरूर ने बताया है, वह सुनकर उत्तर भारतीय खुश हो जाएंगे. नॉर्थ-साउथ की डिबेट करने वालों या हमेशा एक अंतर ढूंढने वालों को थरूर ने फैक्ट के साथ दिलचस्प जवाब दिया. कांग्रेस सांसद का यह जवाब सोशल मीडिया पर वायरल है. 'साउथ साइड स्टोरी फेस्टिवल' में थरूर से सवाल किया गया था कि क्या वह डिशेज के दिल्ली वर्जन (यानी दिल्ला स्टाइल से बनाया गया) पसंद करते हैं? यह शायद सीधे तौर पर सांभर पर सवाल था. इसके बाद थरूर ने जो जवाब दिया उसने इतिहास के पन्ने भी खोल दिए. (नीचे वीडियो देखिए). 

थरूर ने कहा कि देखिए, आपको यह समझना होगा कि साउथ में सांभर डिश खोजी गई तो उसकी वजह नॉर्थ है. यह सुनकर सभी हंस पड़े. ऑडियंस में बैठे लड़के-लड़कियों के चेहरे खिलखिला उठे. आगे कांग्रेस सांसद ने कहा कि जब मराठों ने तमिलनाडु के तंजावुर पर जीत हासिल की तो उन्होंने संभाजी को महाराजा के रूप में स्वीकार किया. संभाजी वहां रुके लेकिन वह अपनी दाल को मिस कर रहे थे.

दाल की जगह बनाई गई सांभर

थरूर ने कहा कि दक्षिण भारत में उनकी दाल जैसी कोई चीज नहीं बनती थी इसलिए रसोइयों ने सोचा कि कुछ ऐसा बनाया जाय जो शायद उनकी दाल जैसा हो. उन्होंने उस दाल का नाम भी उनके नाम पर रखा. सांभर का नाम तंजावुर के मराठा पेशवा संभाजी के नाम पर ही रखा गया था. और इस तरह से सांभर की शुरुआत हुई.

एक तरह से उन्होंने साफ कर दिया कि सांभर और दाल में कोई ज्यादा अंतर नहीं है. साउथ की सांभर नॉर्थ की दाल ही है. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ तो कुछ लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया कि मराठा नॉर्थ के नहीं, बल्कि वेस्ट से थे. हालांकि थरूर का तर्क लोगों को खूब पसंद आ रहा है. 

पढ़ें: 'आज लोग हमें बंटवारे के लिए जिम्मेदार मानते हैं...', NCERT में क्या शामिल कराना चाहते हैं ओवैसी?

पढ़ें: KBC में अमिताभ बच्चन ने विदेश मंत्री जयशंकर के बारे में ऐसा क्या कहा, सभी हंस पड़े

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

