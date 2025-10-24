इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, जरा आप भी बूझिए!

विज्ञापन जगत के दिग्गज और एड गुरु नाम से मशहूर पद्मश्री से सम्मानित पीयूष पांडेय का गुरुवार (23 अक्टूबर) को निधन हो गया. रिपोर्ट्स के मुताबिक वो शरीर में इंफेक्शन की वजह से बीमार चल रहे थे और 70 साल की उम्र में मुंबई में अपने प्राण छोड़ दिए. पीयूष पांडेय ने विज्ञापन की दुनिया में तो बड़ा नाम कमाया लेकिन कम लोगों को इस बात की जानकारी है कि वो एक अच्छे क्रिकेटर भी थे. केरल से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने उनकी एक तस्वीर भी साझा की है जिसमें पीयूष पांडेय के साथ थरूर भी दिखाई दे रहे हैं.

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एड गुरु पीयूष पांडेय के निधन पर उनको श्रद्धांजलि देते हुए एक्स पर पोस्ट लिखा. इस पोस्ट में थरूर ने वो तस्वीर भी साझा की है जिसमें वो खुद पीयूष पांडेय के साथ फ्रेम में नजर आ रहे हैं. थरूर ने इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा, अपने प्रिय सेंट स्टीफंस कॉलेज के सहपाठी, प्रतिष्ठित विज्ञापन निर्माता पीयूष पांडे के निधन पर मैं गहरे दुख और टूटे दिल के साथ शोक व्यक्त करता हूं. इससे पहले कि उन्होंने आधुनिक भारत के ब्रांड्स को आवाज दी, वह एक स्टीफनियन थे. जीवन, हंसी और मिट्टी की खुशबू वाले हास्य से भरे हुए और (जैसा कि नीचे की तस्वीर पुष्टि करती है) एक बहुत अच्छे कॉलेज क्रिकेटर भी थे.'

Devastated & heartbroken to mourn the passing of my dear St. Stephen's College classmate, the iconic adman Piyush Pandey. Before he gave a voice to modern India's brands, he was a Stephanian—full of life, laughter, and an earthy wit — and (as the pic below confirms) a pretty good… pic.twitter.com/erQZb4ccPM — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) October 24, 2025

शशि थरूर ने की पीयूष की बहन से बात

थरूर ने एड गुरु पीयूष पांडेय की तारीफ में अपनी पोस्ट में आगे लिखा, 'उनके विज्ञापन अभियानों ने लाखों लोगों को छुआ, लेकिन उनकी मिट्टी की सादगी और अविश्वसनीय हास्य, साथ ही उनकी सरलता और स्पष्टता, ने उन्हें परिभाषित किया। हमने एक किंवदंती और एक सच्चे गर्मजोशी भरे व्यक्तित्व को खो दिया. उनके प्रियजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं. मैंने पहले ही उनकी प्रिय बहन तृप्ति से बात की है. ईश्वर उन्हें इस नुकसान को सहन करने की शांति प्रदान करें. शांति'

राजस्थान से पीयूष पांडेय का था खास नाता

पीयूष पांडे के पुराने मित्र और क्रिकेट प्रशासक अनंत व्यास ने बताया कि उनका बचपन राजस्थान के जयपुर में गुजरा था. उन्होंने बताया कि पीयूष पांडेय जयपुर के बाबा मार्ग, तिलक नगर में रहते थे. अनंत व्यास ने मीडिया को ये भी बताया कि पीयूष को बचपन में क्रिकेट खेलने का बड़ा शौक था. वो राजस्थान की अंडर -22 टीम के कप्तान भी रह चुके थे. पीयूष ने सीके नायडू ट्रॉफी के दौरान नागपुर में यूपी, एमपी और विदर्भ के खिलाफ क्रिकेट मैचों के मुकाबले खेले थे.

