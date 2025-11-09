आडवाणी की तारीफ में ये क्या बोल गए शशि थरूर? चौतरफा घिरे , कांग्रेस के बाद बीजेपी भी भड़की

Shashi Tharoor Replied on LK Advani Statement: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और केरल से सांसद शशि थरूर आए दिनों अपनी बेबाक बयानबाजी के चलते सियासी हलकों में छाए रहते हैं. कभी-कभी इन बयानबाजियों के लिए अपनी ही पार्टी से करारी आलोचना झेलनी पड़ती है. एक बार फिर शशि थरूर ने पूर्व उप प्रधानमंत्री और बीजेपी के मार्गदर्शक नेता लाल कृष्ण आडवाणी के 98वें जन्मदिन पर बयान देक मीडिया की सुर्खियों में छाए हुए हैं. शशि थरूर ने वरिष्ठ बीजेपी नेता के जन्मदिन के मौके पर उनकी तारीफ नेहरू और इंदिरा गांधी से कर दी जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही थरूर पर हमलावर हो गए हैं.

आडवाणी के 98वें जन्मदिन के मौके पर थरूर ने सोशल मीडिया पर उनके साथ एक पुरानी तस्वीर साझा की और लिखा, 'सार्वजनिक सेवा के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता, उनकी विनम्रता और शालीनता प्रेरणादायक है. आधुनिक भारत की दिशा तय करने में उनकी भूमिका अमिट रही है.' थरूर का यह पोस्ट देखते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई. कुछ लोगों ने उनकी 'राजनीतिक उदारता' की सराहना की, तो कई कांग्रेस समर्थकों ने सवाल उठाया कि वह एक ऐसे नेता की प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, जिनकी विचारधारा कांग्रेस से पूरी तरह भिन्न है.

शशि थरूर ने दिया आलोचनाओं पर जवाब

आलोचनाओं का जवाब देते हुए थरूर ने स्पष्ट किया, 'आडवाणी जी के लंबे राजनीतिक जीवन को सिर्फ एक घटना या एक दौर के आधार पर नहीं परखा जा सकता. यह उचित नहीं है.' उनके इस बयान ने राजनीतिक विमर्श को एक नया मोड़ दे दिया है. कई विश्लेषकों के मुताबिक, थरूर का रुख भारतीय राजनीति में व्यक्तिगत सम्मान और वैचारिक मतभेदों के बीच संतुलन की मिसाल पेश करता है. वहीं विरोधी इसे कांग्रेस के भीतर विचारधारात्मक असमंजस का संकेत मान रहे हैं.

खुशवंत सिंह के बयान को कोट कर हेगड़े ने कसा तंज

कांग्रेस सांसद शशि थरूर द्वारा बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी की तारीफ में किया गया पोस्ट अब और भी गहराई से विवादों में घिर गया है. थरूर ने आडवाणी के 98वें जन्मदिन पर उनके सार्वजनिक जीवन और योगदान की सराहना की थी. लेकिन इस पोस्ट पर कई लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. इन्हीं में से एक थे वरिष्ठ वकील संजय हेगड़े, जिन्होंने थरूर को संबोधित करते हुए लिखा,'माफ कीजिएगा थरूर, इस देश में नफरत और ड्रैगन के बीज बोना (खुशवंत सिंह की किताब से लेते हुए) कोई सार्वजनिक सेवा नहीं है.'

खुशवंत सिंह ने आडवाणी को कहा था कम्युनल

हेगड़े का यह बयान सीधे तौर पर आडवाणी की रथ यात्रा और राम मंदिर आंदोलन की ओर संकेत करता था, जिसे 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस से जोड़कर देखा जाता है. दरअसल, इस वाक्यांश 'नफरत और ड्रैगन के बीज' का संदर्भ प्रसिद्ध लेखक खुशवंत सिंह से जुड़ा है. एक सार्वजनिक कार्यक्रम में, खुशवंत सिंह ने आडवाणी के सामने ही कहा था, 'आडवाणी जी, आपने इस देश में नफरत और ड्रैगन के बीज बोए हैं.' बाद में उन्होंने अपनी चर्चित किताब 'The End of India' में भी यही बात लिखी थी, जिसमें उन्होंने चेतावनी दी थी कि सांप्रदायिक राजनीति भारत की एकता और लोकतंत्र के लिए खतरा बन सकती है.

थरूर ने दिया हेगड़े को जवाब

शशि थरूर ने हेगड़े की बात का जवाब देते हुए लिखा, 'उनके(आडवाणी) पूरे सार्वजनिक जीवन को सिर्फ एक घटना तक सीमित रखना सही नहीं है। फिर चाहे वह कितनी ही महत्वपूर्ण न हो. यह सही नहीं है... नेहरू जी के पूरे कार्यकाल को केवल चीन से मिली हार पर नहीं आंका जा सकता है. और न ही इंदिरा गांधी के सार्वजनिक जीवन को आपातकाल से. अगर उनके लिए हम ऐसा नहीं करते, तो हमें आडवाणी जी के लिए भी वही शिष्टता दिखानी चाहिए.'

पार्टी ने कई बार थरूर के बयानों पर आलोचना की

ये कोई नई बात नहीं है कि थरूर के बयान पर कांग्रेस ने उनकी आलोचना की हो. इसके पहले भी कांग्रेस कई बार थरूर के बयानों को लेकर उनकी आलोचना कर चुकी है.

साल 2016 में भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की तो थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ कर दी थी इस पर कांग्रेस ने थरूर के बयानों की आलोचना की थी. कांग्रेस नेताओं ने थरूर को मोदी का स्पोक्सपर्सन तक कह डाला था.

इसके बाद 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान शशि थरूर ने केंद्र की मोदी सरकार का खुलकर समर्थन किया था. इसके बाद उन्हें अपनी ही पार्टी के नेताओं का विरोध का सामना करना पड़ा था.

पार्टी में अपनी आलोचनाओं के बाद भी शशि थरूर ने मोदी सरकार की प्रशंसा करना नहीं छोड़ी और अपनी पार्टी के उन नेताओं को जो उनकी आलोचना करते थे उनको zealots कहा जिसका मतलब होता है उग्रपंथी. उन्होंने अपना स्पष्टीकरण देते हुए यह कहा है कि मेरे पास करने के लिए बहुत काम हैं.

