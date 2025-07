ऑपरेशन सिंदूर: संसद में कांग्रेस से मौका नहीं मिला? फिर भी शशि थरूर ने उठा दिया गंभीर सवाल

हां, लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर दो दिन तक चली डिबेट में कांग्रेस के कई नेता बोले लेकिन इसमें वरिष्ठ नेता शशि थरूर नहीं थे. पार्टी ने उन्हें वक्ताओं की लिस्ट में रखा ही नहीं था. वजह बताया गया कि वह खुद नहीं चाहते थे. खैर, संसद के अंदर नहीं बोले तो क्या हुआ, थरूर ने 29 जुलाई की शाम में 'बाहर' ही ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ा एक गंभीर सवाल उठाया. हां, ट्वीट कर उन्होंने जो मुद्दा उठाया, सोशल मीडिया पर लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं.

दरअसल, कांग्रेस सांसद ने एक पत्र शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के मद्देनजर रूल 377 के तहत उनकी बात को सदन के रिकॉर्ड में लिया गया. यह तिरुवनंतपुरम के ब्रह्मोस प्लांट के सामने आई चुनौती से संबंधित है. उन्होंने कहा कि यह विडंबना ही है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल के सफल प्रदर्शन को देखते हुए भी ऐसा हो रहा है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि थरूर किस मुद्दे की बात कर रहे हैं.

In view of the debate on #OperationSindoor, interventions balloted successfully under rule 377 were laid on the table of the House today, rather than spoken. My submission, which will enter the Parliamentary record, was about the challenges faced by the Brahmos plant in… pic.twitter.com/kIH6Nkt8Dl

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) July 29, 2025