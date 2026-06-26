/पासपोर्ट और नागरिता मामले में शशि थरूर की एंट्री, आधार कार्ड पर भी केंद्र को दिया खास सुझाव; जानिए क्या कहा?

Passport Row: पासपोर्ट और नागरिता मामले पर चल रही बहस में कांग्रेस सांसद शशि थरूर की भी एंट्री हुई है. शशि थरूर ने केंद्र सरकार के उस आदेश पर सवाल खड़े किए हैं, जिसमें पिछले दिनों कहा गया कि भारतीय पासपोर्ट नागरिकता का आधार नहीं, बल्कि केवल एक यात्रा का दस्तावेज है.
कांग्रेस सांसद ने एक एक्स पोस्ट में इस स्थिति को कानूनी विरोधाभास करार दिया है और कहा कहा कि इस भ्रम को दूर करने के लिए कुछ कानूनों में बदलाव किए जाने चाहिए. इस संबंध में थरूर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केंद्र सरकार से कई सवाल किए.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर विदेश मंत्रालय के पासपोर्ट से संबंधित पोस्ट के स्पष्टीकरण का जिक्र करते हुए थरूर ने कहा कि सरकार का यह रुख पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 20 पर आधारित है. हालांकि, सरकार का कहना है कि आम नागरिकों के लिए इस अंतर का कोई व्यवहारिक अर्थ है ही नहीं.
एक्स पर थरूर ने लिखा कि सालों से भारतीय पासपोर्ट को आधिकारिक पहचान का प्रमुख दस्तावेज माना जाता रहा है. इसे जारी करने से पहले कई प्रकार के सत्यापन कराने पड़ते हैं और कई अन्य दस्तावेजों की जांच भी की जाती है. उन्होंने माना कि ऐसे में यह कहना कि यही दस्तावेज नागरिकता का प्रमाण नहीं, तो यह एक विरोधाभासी है.
शशि थरूर ने इस पोस्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी जिक्र किया. एक फैसले के दौरान शीर्ष न्यायालय ने माना था कि आधार कार्ड पहचान और निवास का प्रमाण है. ये नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है. थरूर ने कहा कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं, जिनके पास सरकार की ओर से जारी दस्तावेज तो हैं, लोकिन हैरानी की बात है कि उनमें से कोई भी नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है.
पासपोर्ट और नागरिता को लेकर शुरू हुए विवाद का समाधान समझाते हुए शशि थरूर ने कहा कानून में संशोधन किया जाना चाहिए. इसके साथ ही पासपोर्ट और आधारकार्ड को भारतीय नागरिकता का अंतिम प्रमाण माना जाना चाहिए, जब तक की सरकार उन्हें वापस न ले.
उन्होंने कहा कि सरकार को भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) गैर-भारतीय नागरिकों के लिए एक अलग पहचान वाला आधार जारी करे. इससे भारतीय नागरिकों और भारत में रहने वाले गैर-नागरिकों के बीच अंतर स्पष्ट हो सकेगा.
यह पूरा मामला शुरू हुआ, विदेश मंत्रालय के उस बयान से, जिसमें बताया गया कि भारतीय पासपोर्ट केव यात्रा दस्तावेज है. यह नमागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है. केंद्र सरकार की ओर से पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 20 का हवाला देते हुए बताया कि सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखते हुए कई बार गैर-भारतीय नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी किया जाता है.