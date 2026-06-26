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पासपोर्ट और नागरिता मामले में शशि थरूर की एंट्री, आधार कार्ड पर भी केंद्र को दिया खास सुझाव; जानिए क्या कहा?

पासपोर्ट मामले पर MEA के बयान के बाद देश में नागरिकता को लेकर नई चर्चा छिड़ गई है. इस मामले में अब शशि थरूर की भी एंट्री हो गई है. उन्होंने केंद्र सरकार को कुछ सुझाव भी दिए हैं.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 26, 2026, 05:32 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 05:36 PM IST
पासपोर्ट और नागरिता मामले में शशि थरूर की एंट्री, आधार कार्ड पर भी केंद्र को दिया खास सुझाव; जानिए क्या कहा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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