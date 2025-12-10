शशि थरूर ने ठुकराया 'वीर सावरकर अवॉर्ड', बोले-मेरी मर्जी से पहले ही मेरा नाम लिख दिया

Veer Savarkar Award: अपना नाम वीर सावरकर इंटरनेशनल इम्पैक्ट अवॉर्ड में होने को लेकर शशि थरूर ने गहरी नाराजगी जाहिर की है. उन्होंने इस अवॉर्ड को लेने से इनकार करते हुए कहा कि मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और मेरा नाम मुझसे पूछे बगैर ही लिस्ट में शामिल किया गया.
Trending Photos
Shashi Tharoor: कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बुधवार को यह साफ कर दिया कि वह 'वीर सावरकर अवॉर्ड' न तो स्वीकार करेंगे और न ही इसके लिए आयोजित समारोह में शामिल होंगे. थरूर ने कहा कि उन्हें इस अवॉर्ड के बारे में सिर्फ मीडिया रिपोर्टों के जरिए जानकारी मिली, जबकि आयोजकों ने औपचारिक रूप से उनसे कभी संपर्क नहीं किया था.
थरूर ने एक्स पर एक एक डिटेल्ड बयान जारी करते हुए लिखा कि वे यह देखकर हैरान हैं कि उनका नाम अवॉर्ड पाने वालों की सूची में शामिल किया गया है, जबकि उन्होंने इसकी कोई सहमति नहीं दी थी. उन्होंने कहा कि आयोजकों का बिना पूछे किसी का नाम इस तरह लिस्ट में शामिल करने को गैरजिम्मेदाराना करार दिया और कहा कि उनके ऐसा करने से इससे अनावश्यक भ्रम पैदा हुआ.
उन्होंने बताया कि इस अवॉर्ड के बारे में उन्हें मंगलवार को तब पता चला, जब वे केरल के स्थानीय निकाय चुनावों में वोट डालने तिरुवनंतपुरम पहुंचे थे. वहां मीडिया ने उनसे अवॉर्ड से जुड़े सवाल पूछे, जिसके जवाब में उन्होंने तुरंत साफ कर दिया कि वे न अवॉर्ड के बारे में जानते हैं, न ही उन्होंने इसे स्वीकार करने की अनुमति दी है.
I have come to know from media reports that I have been named a recipient of the "Veer Savarkar Award," which is to be presented today in Delhi.
I only learned about this announcement yesterday in Kerala, where I had gone to vote in the local self-government elections.
There in…
— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) December 10, 2025
थरूर ने कहा कि इस सार्वजनिक स्पष्टीकरण के बावजूद, अगले दिन दिल्ली के पत्रकार उनसे पूछते रहे कि क्या वे समारोह में शामिल होंगे. लगातार पूछे जा रहे सवालों की वजह से उन्होंने एक औपचारिक बयान जारी करके मामले को पूरी तरह साफ कर दिया. अपने बयान में उन्होंने कहा कि आयोजकों ने अवॉर्ड की प्रकृति, संस्था की पहचान या किसी भी अन्य संदर्भ के बारे में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं कराई. ऐसे में उनके कार्यक्रम में जाने या अवॉर्ड स्वीकार करने का कोई सवाल ही नहीं उठता.
दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में भी थरूर ने दोहराया कि उन्हें इस अवॉर्ड के बारे में सिर्फ पिछले दिन ही पता चला था और उनका समारोह से कोई लेना-देना नहीं है. उन्होंने सख्त लहजे में कहा,'मैं इस कार्यक्रम में नहीं जा रहा. मैं इसके लिए उपलब्ध नहीं हूं.'
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.