शांति वार्ता ठीक, लेकिन नहीं हटेगा पाक के बुरे कर्मों से ध्यान...इस्लामाबाद मीटिंग पर बोले शशि थरूर

Shashi Tharoor: मिडिल ईस्ट में जंग फिलहाल रुक गई है लेकिन अब भी हालात अस्थिर हैं. सीजफायर के बाद अब इस्लामाबाद में बैठक हो रही है. इस बैठक को लेकर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि हम (भारत ) पुरानी सभ्यता हैं, हमें छोटा दिल नहीं, बड़ा दिल दिखाना चाहिए लेकिन इस शांति वार्ता से पाकिस्तान द्वारा किए गए बुरे कामों से ध्यान नहीं हटेगा.

शांति की करते हैं उम्मीद

आगे कहा कि हम शांति की उम्मीद करते हैं, युद्ध का असर हमारे ऊपर भी पड़ रहा है, हम चाहते हैं कि ये युद्ध पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, नेचुरल गैस की प्रोडक्शन पर असर पड़ा है, होर्मुज से आना मुश्किल हो रहा था, हमारे 1 करोड़ लोग है गल्फ में रहते हैं उनकी सुरक्षा काफी जरूरी है.

पाकिस्तान का पड़ोसी है ईरान

जो कुछ वहां से आता है उससे हमारी फैक्ट्री पर भी असर पड़ रहा है. इस युद्ध का खत्म होना हमारे हित में है. शांति होनी चाहिए चाहे जिसकी बदौलत आए, आगे कहा कि CWC से जो रेजोल्यूशन आया उसे मैंने देखा नहीं, भारत का हित शांति में है. पाकिस्तान, वाशिंगटन के साथ कैसा रिश्ता है, इसे सब अच्छी तरह से जानते हैं, ईरान, पाकिस्तान का पड़ोसी देश हैं अगर ईरान में ज्यादा युद्ध हुआ तो ईरानी लोग पाकिस्तान की तरफ ही जाएंगे.

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ईरान ने कही ये बात

इस्लामाबा बैठक से पहले गालिबफ ने यह भी साफ किया कि ईरान बातचीत के लिए सकारात्मक और ईमानदार इरादों के साथ आया है, लेकिन अमेरिका पर भरोसा करना उसके लिए आसान नहीं है. उन्होंने पिछली वार्ताओं का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका अपने वादों को निभाने में नाकाम रहा था, जिससे भरोसे की कमी पैदा हुई. इस पूरे घटनाक्रम से साफ है कि बातचीत की मेज सज चुकी है, लेकिन दोनों देशों के बीच भरोसे की कमी बड़ी चुनौती है.