Advertisement
trendingNow13085572
Hindi Newsदेशसार्वजनिक चर्चा सही नहीं...कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र वाले बयान पर क्या बोले शशि थरूर?

सार्वजनिक चर्चा सही नहीं...'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले शशि थरूर?

इन दिनों कांग्रेस और शशि थरूर के बीच तकरार चल रही है. इसी बीच कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने कहा था कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को बाहर निकालना चाहते हैं.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Jan 25, 2026, 11:15 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सार्वजनिक चर्चा सही नहीं...'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले शशि थरूर?
Shashi Tharoor: इन दिनों कांग्रेस और शशि थरूर के बीच तकरार चल रही है. इसी बीच कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने कहा था कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को बाहर निकालना चाहते हैं. उनके इस बयान पर जवाब शशि थरूर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया और कहा कि ऐसे मामलों पर पब्लिक में चर्चा करना सही नहीं है. 
 
क्या बोले शशि थरूर?
शशि थरूर ने कहा कि मैं हर किसी के बयानों पर कमेंट नहीं कर सकता. मुझे लगता है कि अगर शकील साहब ने यह कहा है, तो उनसे बात करें, वह खुद बोल सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इनमें से किसी भी मुद्दे पर पब्लिक में चर्चा करना सही है. थरूर का यह जवाब कांग्रेस के अंदर संभावित अंदरूनी मतभेदों के बारे में बढ़ती राजनीतिक चर्चा के बीच आया है, कुछ रिपोर्ट्स में उनके और राहुल गांधी सहित पार्टी के सीनियर लीडरशिप के बीच तनाव का सुझाव दिया गया है.
 
राहुल गांधी पर साधा निशाना
हालांकि थरूर ने पार्टी के अंदरूनी मामलों पर लगातार सावधान और संयमित सार्वजनिक रुख बनाए रखा है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब शकील अहमद ने कांग्रेस से अलग होने के बाद  राहुल गांधी पर तीखा हमला किया और उन पर सीनियर नेताओं को साइडलाइन करने और पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी को कमजोर करने का आरोप लगाया.
 
नहीं है कोई डेमोक्रेसी
अहमद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में कोई अंदरूनी डेमोक्रेसी नहीं है. कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी जो कहते हैं, वही आखिरी होता है. गांधी पुराने नेताओं के साथ काम करने में असहज महसूस करते थे. कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी के नेता बनने से बहुत पहले से नेता हैं. जिस दिन राहुल गांधी जी ने अपना पहला चुनाव जीता, मैंने अपना पांचवां चुनाव जीता, मेरा मानना ​​है कि वह उन लोगों के साथ बैठने में असहज महसूस करते हैं जो उन्हें अपना बॉस नहीं मानते.
 
खुद को बड़ा समझते हैं
उन्होंने आगे आरोप लगाया कि गांधी अपने नेहरू-गांधी खानदान की वजह से खुद को बड़ा समझते हैं और मौजूदा लीडरशिप के बजाय युवा नेताओं को आगे बढ़ाकर पार्टी को नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस और NSUI को एक साथ रखा है क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी से सीनियर नेताओं को बाहर निकालना चाहते हैं और उनकी जगह यूथ कांग्रेस के नेताओं को लाना चाहते हैं. अहमद ने ये भी दावा किया, "जो राहुल गांधी के बारे में अच्छा बोलते हैं, वे उन्हें ही अपना नेता मानते हैं. ( ANI)
Add Zee News as a Preferred Source

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2023 से (Zee Media) से हुआ. डिजिटल डेस्क पर खबरें लिखने के लिए अलावा साहित्य से भी गहरा नाता है. खबरों के अल...और पढ़ें

TAGS

Shashi Tharoor

Trending news

पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
Punjab
पंजाब: विशेष स्टील सेक्टर में ₹1003 करोड़ से ज्यादा का ग्रीनफील्ड निवेश: अरोड़ा
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
Shimla News
8 साल, 5 राज्य और फिर मुलाकात...शिमला में कैसे पिता को मिला उनका जयेश?
क्या वाकई यूनिवर्सिटियों में बढ़ा है जातीय भेदभाव? देखिए UGC के 4 साल के आकड़े?
UGC
क्या वाकई यूनिवर्सिटियों में बढ़ा है जातीय भेदभाव? देखिए UGC के 4 साल के आकड़े?
आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह
National Voters Day
आखिर 25 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय मतदाता दिवस? जानिए क्या है वजह
'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
Doctor Prefix Controversy
'डॉक्टर' लिखना सिर्फ डॉक्टरों का एकाधिकार नहीं...' HC ने खारिज की याचिका
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
president flag history
इस झंडे से होती थी राष्ट्रपति की पहचान, 1971 में रातों-रात क्यों हटाना पड़ा ये प्रतीक
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
uddhav thackeray
दो नहीं चार...कहां गायब हो गए उद्धव गुट के पार्षद, क्या उल्टा पड़ गया UBT का दांव?
बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे
Snow Fall
बर्फबारी से हिमाचल में बिगड़े हालात, मनाली में लगा 8 KM लंबा जाम; हजारों पर्यटक फंसे
मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
Odisha Elderly Couple
मिसाल बनी मोहब्बत, बीमार पत्नी को रिक्शे पर रखकर 300KM तक चला 70 साल का बुजुर्ग
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर
UGC Equity Regulations 2026
रैगिंग तो शुरुआत थी, अब भेदभाव पर गिरेगी गाज! UGC के 2009 और 2026 के नियमों के अंतर