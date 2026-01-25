सार्वजनिक चर्चा सही नहीं...'कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र' वाले बयान पर क्या बोले शशि थरूर?

Shashi Tharoor: इन दिनों कांग्रेस और शशि थरूर के बीच तकरार चल रही है. इसी बीच कांग्रेस के पूर्व नेता शकील अहमद ने कहा था कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र नहीं है और राहुल गांधी पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को बाहर निकालना चाहते हैं. उनके इस बयान पर जवाब शशि थरूर से सवाल पूछा गया तो उन्होंने बात करने से मना कर दिया और कहा कि ऐसे मामलों पर पब्लिक में चर्चा करना सही नहीं है.

क्या बोले शशि थरूर?

शशि थरूर ने कहा कि मैं हर किसी के बयानों पर कमेंट नहीं कर सकता. मुझे लगता है कि अगर शकील साहब ने यह कहा है, तो उनसे बात करें, वह खुद बोल सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए इनमें से किसी भी मुद्दे पर पब्लिक में चर्चा करना सही है. थरूर का यह जवाब कांग्रेस के अंदर संभावित अंदरूनी मतभेदों के बारे में बढ़ती राजनीतिक चर्चा के बीच आया है, कुछ रिपोर्ट्स में उनके और राहुल गांधी सहित पार्टी के सीनियर लीडरशिप के बीच तनाव का सुझाव दिया गया है.

राहुल गांधी पर साधा निशाना

हालांकि थरूर ने पार्टी के अंदरूनी मामलों पर लगातार सावधान और संयमित सार्वजनिक रुख बनाए रखा है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब शकील अहमद ने कांग्रेस से अलग होने के बाद राहुल गांधी पर तीखा हमला किया और उन पर सीनियर नेताओं को साइडलाइन करने और पार्टी के अंदर की डेमोक्रेसी को कमजोर करने का आरोप लगाया.

नहीं है कोई डेमोक्रेसी

अहमद ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी में कोई अंदरूनी डेमोक्रेसी नहीं है. कांग्रेस पार्टी में, राहुल गांधी जो कहते हैं, वही आखिरी होता है. गांधी पुराने नेताओं के साथ काम करने में असहज महसूस करते थे. कांग्रेस में कई ऐसे नेता हैं जो राहुल गांधी के नेता बनने से बहुत पहले से नेता हैं. जिस दिन राहुल गांधी जी ने अपना पहला चुनाव जीता, मैंने अपना पांचवां चुनाव जीता, मेरा मानना ​​है कि वह उन लोगों के साथ बैठने में असहज महसूस करते हैं जो उन्हें अपना बॉस नहीं मानते.

खुद को बड़ा समझते हैं उन्होंने आगे आरोप लगाया कि गांधी अपने नेहरू-गांधी खानदान की वजह से खुद को बड़ा समझते हैं और मौजूदा लीडरशिप के बजाय युवा नेताओं को आगे बढ़ाकर पार्टी को नया रूप देने की कोशिश कर रहे हैं. राहुल गांधी ने यूथ कांग्रेस और NSUI को एक साथ रखा है क्योंकि वह कांग्रेस पार्टी से सीनियर नेताओं को बाहर निकालना चाहते हैं और उनकी जगह यूथ कांग्रेस के नेताओं को लाना चाहते हैं. अहमद ने ये भी दावा किया, "जो राहुल गांधी के बारे में अच्छा बोलते हैं, वे उन्हें ही अपना नेता मानते हैं. ( ANI)