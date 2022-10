Congress President Election: थरूर बोले- ‘खड़गे जैसे नेता नहीं ला सकते हैं पार्टी में बदलाव’, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए प्रचार तेज

Congress News: कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है. पार्टी के दो दिग्गज नेता शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में हैं. दोनों की ओर से चुनाव को लेकर बयानबाजी जारी है. लोकसभा सांसद शशि थरूर ने रविवार को जहां यह कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे नेता पार्टी में बदलाव नहीं ला सकते हैं. वहीं खड़गे ने कहा मैं किसी के विरोध में नहीं उतरा हूं. मैं सिर्फ कांग्रेस में मजबूती लाने के लिए और पार्टी के विचारों को मजबूती देने के लिए उतरा हूं

नागपुर में थरूर ने कहा, ‘हम दुश्मन नहीं हैं, यह युद्ध नहीं है. यह हमारी पार्टी के भविष्य का चुनाव है. खड़गे जी कांग्रेस पार्टी के टॉप 3 नेताओं में आते हैं. उनके जैसे नेता बदलाव नहीं ला सकते और मौजूदा व्यवस्था को जारी रखेंगे. पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीद के मुताबिक बदलाव मैं लाऊंगा.’

Nagpur | We aren't enemies, it's not war. It's a poll for our party's future. Kharge Ji comes in top 3 leaders of Congress party. Leaders like him can't bring change & will continue the existing system. I'll bring change as per expectations of party workers: Congress MP S Tharoor pic.twitter.com/bXt8RLROgA

— ANI (@ANI) October 2, 2022