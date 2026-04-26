'मैं भारत सरकार की जगह होता, तो...', ट्रंप के 'नरक' वाले विवादित बयान पर थरूर का करारा पलटवार

Shashi Tharoor: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ही एक आपत्तिजनक पोस्ट को रिपोस्ट किया था, जिसमें भारत और चीन जैसे एशियाई देशों को नरक के समान बताया गया था. ट्रंप की इस टिप्पणी को भारत ने बुरा और दुर्भाग्यपूर्ण बताया था. ट्रंप की उस टिप्पणी पर अब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पलटवार किया है.

दरअसल, शशि थरूर ने कहा कि भारत को ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट जैसे छोटी सी बात पर इतना नहीं भड़कना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि यह भारत की कूटनीति के तरीके के लायक नहीं है. थरूर ने यह भी कहा कि अगर भारत मैं भारत सरकार की जगह होता, तो इसको पूरी तरीके से इग्नोर करता.

क्या है पूरा मामला?

थरूर की यह टिप्पणी उस विवाद के बाद आई है, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माइकल सेवेज नाम के एक कंजर्वेटिव टॉक शो का ट्रांसक्रिप्ट ट्रुथ सोशल पर शेयर कर दिया. उस लेख में कहा गया था कि गर्भवती महिलाएं आखिरी समय में आकर बच्चों को जन्म देती है, जिससे बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिल जाए. इसके बाद भारत-चीन या किसी नरक से पूरा परिवार आ जाता है.

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भारत ने इस टिप्पणी को बताया था अनुचित

गौरतलब है कि इस विवाद पर भारत ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया था कि यह टिप्पणियां पूरी तरीके से अनजान, अनुचित और खराब हैं. जायसवाल ने कहा कि ये भारत और अमेरिका के अच्छे रिश्तों को नहीं दिखाती है, जो आपसी सम्मान और साझा हितों पर टिकी है. इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि यह घटना ऐसे समय पर हुई है, जब अमेरिका-भारत के बीच व्यापार समझौके पर बातचीत चल रही है.

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