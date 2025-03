'दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं', BJP नेता संग थरूर की सेल्फी ने बढ़ाई अटकलें, वायरल हो गई पोस्ट

Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उनका एक सोशल मीडिया पोस्ट काफी वायरल हो रहा है. इस पोस्ट ने लोगों के मन में कई तरह की जिज्ञासा बढ़ा दी है. दरअसल कांग्रेस नेता ने भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा के साथ एक तस्वीर शेयर की है, जिसपर लिखे कैप्शन को लेकर अब जनता चुटकी लेने लगी है.

ये भी पढ़ें- पसीने से भिगो रही मार्च की गर्मी, आ गया AC-कूलर का टाइम, पहाड़ों पर बारिश-बर्फबारी, जानें मौसम का हाल

शशि थरूर के साथ सेल्फी

भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बैजयंत जय पांडा ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X'पर एक तस्वीर शेयर की है, जिसमें वह कांग्रेस नेता शशि थरूर के साथ सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं. दोनों नेता एकसाथ विमान में यात्रा कर रहे हैं.

My friend & fellow traveler called me mischievous for saying that we seem to be finally travelling in the same direction... pic.twitter.com/JzzpKki1lZ

तस्वीर के कैप्शन में भाजपा नेता ने लिखा,' मेरे दोस्त और सहयात्री ने मुझे यह कहने पर शरारती कहा कि हम आखिर में एक ही दिशा में यात्रा कर रहे हैं.'

वायरल हुआ शशि थरूर का जवाब

पोस्ट का जवाब देते हुए शशि थरूर ने लिखा,' मैं भुवनेश्वर के लिए ही यात्रा कर रहा हूं. मैं कल सुबह कलिंगा लिटफेस्ट को संबोधित करने जा रहा हूं और तुरंत वापस आ रहा हूं.' शशि थरूर का यह जवाब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. इंटरनेट यूजर्स इस पर काफी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा,' हवा की दिशा शायद बदल रही है.' वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा,' मैं दीवार पर मक्खी बनकर दोनों की बातें सुनना पसंद करता.

ये भी पढ़ें- नहीं हो पाएगा रूस-यूक्रेन युद्ध का अंत? ट्रंप की कोशिशों पर पानी फेर रहे पुतिन, बातचीत के लिए करवाया 1 घंटे का इंतजार

पीयूष गोयल के साथ तस्वीर

सोशल मीडिया पर यह तस्वीर लोगों के मन में जिज्ञासा पैदा कर रही है. कई इंटरनेट यूजर्स का मानना है कि दोनों के बीच कुछ न कुछ जरूर पक रहा है. वहीं इन दिनों शशि थरूर का भाजपा को लेकर मिजाज भी थोड़ा हल्का लग रहा है. पिछले महीने उनकी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के साथ एक तस्वीर वायरल हो रही थी, जिसके बाद से कांग्रेस में उनके भविष्य को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं.

Good to exchange words with Jonathan Reynolds, Britain’s Secretary of State for Business and Trade, in the company of his Indian counterpart, Commerce & Industry Minister ⁦@PiyushGoyal⁩. The long-stalled FTA negotiations have been revived, which is most welcome pic.twitter.com/VmCxEOkzc2

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 25, 2025