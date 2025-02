केंद्र की तारीफ के बाद कांग्रेस से अनबन की चर्चा, अब शशि थरूर की सेल्फी वायरल है

Shashi Tharoor News: कांग्रेस के सीनियर नेता शशि थरूर ने मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ एक सेल्फी पोस्ट की. उन्होंने इस दौरान कहा कि लंबे वक्त से रुकी हुई भारत-ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) वार्ता की फिर से बहाली स्वागत योग्य है.

उन्होंने सोमवार को एक प्रोग्राम में हुई इस मुलाकात को लेकर ‘एक्स’ पर पोस्ट किया, ‘वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ब्रिटेन के व्यापार मंत्री जोनाथन रेनॉल्ड्स के साथ बातचीत करना अच्छा लगा.’ थरूर ने आगे कहा, ‘लंबे लक्त से रुकी हुई एफटीए वार्ता फिर से शुरू हो गई है, जो स्वागत योग्य है.’

Good to exchange words with Jonathan Reynolds, Britain’s Secretary of State for Business and Trade, in the company of his Indian counterpart, Commerce & Industry Minister ⁦@PiyushGoyal⁩. The long-stalled FTA negotiations have been revived, which is most welcome pic.twitter.com/VmCxEOkzc2

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) February 25, 2025