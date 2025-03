यह ट्वीट करना बाकी रह गया था... शशि थरूर ने शेयर की मिनिस्टर के साथ वाली 12 दिन पुरानी तस्वीर

पिछले दिनों कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयानों और तस्वीरों से अंदरखाने पार्टी नेताओं की धड़कनें बढ़ने लगी थीं. हाल में केरल कांग्रेस के नेताओं के साथ पार्टी आलाकमान ने एक महत्वपूर्ण बैठक की है. स्पष्ट संदेश देने की कोशिश की गई कि पार्टी हितों के खिलाफ टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह भी कहा गया कि नेता राजनीतिक रणनीति को लेकर सावधान रहें और कुछ भी ऐसा न करें या कहें जो पार्टी लाइन के अनुरूप न हो. केरल चुनाव की तारीख नजदीक आते ही राज्य का सियासी माहौल गरम हो गया है. आज कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने यह कहते हुए एक कार्यक्रम की तस्वीरें शेयर की हैं कि यह ट्वीट गलती से पोस्ट करना बाकी रह गया था.

A tweet that was accidentally not posted:

Delighted to join Union Minister @DrJitendraSingh at the

inauguration of the upgraded Super specialty Neurosurgery & Cardiovascular Surgery state-of-the-art New Building Block at @sctimst_tvm. Built under the ‘Pradhan Mantri Swasthya… pic.twitter.com/9yzwhPUBoJ

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) March 3, 2025