Advertisement
trendingNow13038389
Hindi Newsदेशराहुल की मीटिंग से गायब हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं? कोलकाता में थे सांसद, बार-बार गैरमौजूदगी से मचा बवाल!

राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं? कोलकाता में थे सांसद, बार-बार गैरमौजूदगी से मचा बवाल!

Congress MPs meeting: राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस सांसदों की बैठक से शशि थरूर अनुपस्थित थे, जिसकी सूचना उन्होंने पहले ही पार्टी को दे दी थी, और उनकी एक्स टाइमलाइन के मुताबिक वह कोलकाता में एक कार्यक्रम में थे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Dec 12, 2025, 02:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं? कोलकाता में थे सांसद, बार-बार गैरमौजूदगी से मचा बवाल!

Shashi Tharoor absent: कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर आज राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी के लोकसभा सांसदों की बैठक में शामिल नहीं हुए. पार्टी सूत्रों के अनुसार, थरूर ने अपनी अनुपस्थिति के बारे में पहले ही पार्टी को सूचित कर दिया था. इस बैठक में एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी भी अनुपस्थित थे. शशि थरूर की 'एक्स' टाइमलाइन के अनुसार, वह पिछली रात कोलकाता में प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में थे.

इससे पहले भी, शशि थरूर ने 1 दिसंबर को स्पष्ट किया था कि उन्होंने एक दिन पहले हुई कांग्रेस की रणनीतिक समूह की बैठक जानबूझकर नहीं छोड़ी थी, बल्कि वह उस समय केरल से लौट रहे एक विमान में थे. अपनी अनुपस्थिति पर सवालों का जवाब देते हुए लोकसभा सांसद ने कहा था, "मैंने इसे छोड़ा नहीं, मैं केरल से आ रहा था, प्लेन में था."

बार-बार अनुपस्थिति पर सवाल
सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए हुई बैठक से थरूर की अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में ध्यान आकर्षित किया था, खासकर यह देखते हुए कि वह इससे पहले 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' के मुद्दे पर हुई कांग्रेस की बैठक में भी अस्वस्थता का हवाला देते हुए अनुपस्थित रहे थे.

Add Zee News as a Preferred Source

थरूर के कार्यालय के अनुसार, सांसद अपनी 90 वर्षीय मां के साथ केरल से देर से आने वाली उड़ान में थे, जिससे उनके लिए समय पर दिल्ली पहुंचना असंभव हो गया था. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी केरल में स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे.

इससे पहले भी थरूर तब पार्टी सहयोगियों के निशाने पर आए थे जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोजित राजकीय भोज में इनवाइट किए जाने वाले वह अकेले कांग्रेस प्रतिनिधि थे. तब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने थरूर पर तंज कसते हुए कहा था, "हर किसी की अंतरात्मा की आवाज होती है. जब मेरे नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाता, लेकिन मुझे किया जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि यह खेल क्यों खेला जा रहा है, कौन खेल रहा है, और हमें इसका हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए."

यह भी पढ़ें: सिर्फ 6 घंटे, एक बूंद खून! IVRI के वैज्ञानिकों ने 7 साल में बनाई देसी 'चमत्कारी किट'! तुरंत होगी ब्लड कैंसर की पहचान

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

TAGS

Shashi Tharoor

Trending news

BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
BJP attacks Congress
BJP का अंदरूनी कलह पर बड़ा हमला: अब कांग्रेस में सामने आई टीम राहुल vs टीम प्रियंका
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
Lok Sabha E-Cigarette
लोकसभा में सुलगा ई-सिगरेट पीने का मामला, अनुराग ठाकुर ने स्पीकर को दी औपचारिक शिकायत
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
Rahul Gandhi
राहुल ने बताया अमित शाह को 'नर्वस'? पाटिल की श्रद्धांजलि के बीच गरमाई सियासत!
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
Goa nightclub fire case
लूथरा ब्रदर्स को थाईलैंड से भारत लाने में क्यों हो रही देरी, कहां फंसा पेच, जानें सच
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...
IndiGo crisis
IndiGo के ऊपर DGCA का बड़ा एक्शन! 4 'फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर' बर्खास्त...
गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
goa nightclub
गोवा नाइटक्लब के बाद भुवनेश्वर के नामी रूफटॉप रेस्टोरेंट में लगी आग
गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े! कौन थे शिवराज पाटिल?
Shivraj Patil
गीता को बताया जिहाद, आतंकी हमले के दौरान बदल रहे थे कपड़े! कौन थे शिवराज पाटिल?
घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, 9 की दर्दनाक मौत!
Andhra Pradesh
घने कोहरे ने बरपाया कहर... खाई में गिरी राम भक्तों से भरी बस, 9 की दर्दनाक मौत!
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
shivraj patil congress
मुंबई हमले के बाद इस्तीफा देने वाले कांग्रेस नेता का निधन, 90 की उम्र में आखिरी सांस
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान
CM Siddaramaiah
CM सिद्धारमैया को हटाने की हिम्मत किसमें है? मुख्यमंत्री के करीबी का बहुत बड़ा बयान