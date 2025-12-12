राहुल की मीटिंग से 'गायब' हुए शशि थरूर! क्या कांग्रेस में सब ठीक नहीं? कोलकाता में थे सांसद, बार-बार गैरमौजूदगी से मचा बवाल!

Congress MPs meeting: राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई कांग्रेस सांसदों की बैठक से शशि थरूर अनुपस्थित थे, जिसकी सूचना उन्होंने पहले ही पार्टी को दे दी थी, और उनकी एक्स टाइमलाइन के मुताबिक वह कोलकाता में एक कार्यक्रम में थे.
Shashi Tharoor absent: कांग्रेस के तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर आज राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी के लोकसभा सांसदों की बैठक में शामिल नहीं हुए. पार्टी सूत्रों के अनुसार, थरूर ने अपनी अनुपस्थिति के बारे में पहले ही पार्टी को सूचित कर दिया था. इस बैठक में एक अन्य वरिष्ठ कांग्रेस नेता और चंडीगढ़ से सांसद मनीष तिवारी भी अनुपस्थित थे. शशि थरूर की 'एक्स' टाइमलाइन के अनुसार, वह पिछली रात कोलकाता में प्रभा खेतान फाउंडेशन द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में थे.
इससे पहले भी, शशि थरूर ने 1 दिसंबर को स्पष्ट किया था कि उन्होंने एक दिन पहले हुई कांग्रेस की रणनीतिक समूह की बैठक जानबूझकर नहीं छोड़ी थी, बल्कि वह उस समय केरल से लौट रहे एक विमान में थे. अपनी अनुपस्थिति पर सवालों का जवाब देते हुए लोकसभा सांसद ने कहा था, "मैंने इसे छोड़ा नहीं, मैं केरल से आ रहा था, प्लेन में था."
बार-बार अनुपस्थिति पर सवाल
सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई शीतकालीन सत्र की रणनीति पर चर्चा के लिए हुई बैठक से थरूर की अनुपस्थिति ने राजनीतिक हलकों में ध्यान आकर्षित किया था, खासकर यह देखते हुए कि वह इससे पहले 'स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन' के मुद्दे पर हुई कांग्रेस की बैठक में भी अस्वस्थता का हवाला देते हुए अनुपस्थित रहे थे.
थरूर के कार्यालय के अनुसार, सांसद अपनी 90 वर्षीय मां के साथ केरल से देर से आने वाली उड़ान में थे, जिससे उनके लिए समय पर दिल्ली पहुंचना असंभव हो गया था. कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल भी केरल में स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार में व्यस्त होने के कारण बैठक में शामिल नहीं हो पाए थे.
इससे पहले भी थरूर तब पार्टी सहयोगियों के निशाने पर आए थे जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के लिए राष्ट्रपति द्वारा आयोजित राजकीय भोज में इनवाइट किए जाने वाले वह अकेले कांग्रेस प्रतिनिधि थे. तब कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने थरूर पर तंज कसते हुए कहा था, "हर किसी की अंतरात्मा की आवाज होती है. जब मेरे नेताओं को आमंत्रित नहीं किया जाता, लेकिन मुझे किया जाता है, तो हमें समझना चाहिए कि यह खेल क्यों खेला जा रहा है, कौन खेल रहा है, और हमें इसका हिस्सा क्यों नहीं होना चाहिए."
