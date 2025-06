उम्मीद है अच्छा खाना होगा... ट्रंप-मुनीर के लंच पर थरूर का कटाक्ष, याद दिलाए 'ओसामा के दिन'

Shashi Tharoor On Trump-Minir Lunch: पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर अमेरिका दौरे पर व्हाइट हाउस में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किए. इस दौरान दोनों के बीच बातचीत भी हुई . दोनों की इस मीटिंग को लेकर दुनियाभर में चर्चाएं तेज हो गई हैं. इसपर कांग्रेस के सीनियर नेता व सांसद शशि थरूर ने भी अमेरिका को एक कड़ा संदेश दिया है. सांसद थरूर ने अमेरिका को याद दिलाते हुए कहा कि 2001 में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने अपने यहां छिपाकर रखा था. इस हमले में करीब 3,000 लोग मारे गए थे.

'अमेरिका इतनी जल्दी नहीं भूल सकता'

लोकसभा सदस्य थरूर ने कहा कि ओसामा को पाकिस्तान में आर्मी कैंप के पास पाया गया था और यह बात अमेरिका इतनी जल्दी नहीं भूल सकता. उन्होंने कहा कि कुछ अमेरिकी सांसदों ने पाकिस्तानी डेलीगेशन से मुलाकात जरूर की, लेकिन अमेरिका की जनता को यह नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने उस आतंकवादी को पनाह दी थी जिसने अमेरिका पर सबसे बड़ा आतंकी हमला किया. उन्होंने कहा, 'कुछ सीनेटरों और कांग्रेसजनों ने पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की. लेकिन अमेरिका के लोग ओसामा को इतनी जल्दी नहीं भूल सकते. इस व्यक्ति को सेना के शिविर के पास पाए जाने तकऔर उसे छिपाने में पाकिस्तान की गलती को अमेरिकी इतनी आसानी से माफ नहीं कर सकते.'

#WATCH | Thiruvananthapuram, Kerala | On US President Donald Trump's lunch meeting with Pakistan Army Chief Asim Munir, Congress MP Shashi Tharoor says, "I hope the food was good and he gets some food for thought in the process. I hope that in these interactions, the Americans… pic.twitter.com/QJn6BHEjoY

— ANI (@ANI) June 19, 2025