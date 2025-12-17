'देखो दीवानों ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video

G RAM G Bill: कांग्रेस ने मंगलवार को 'जी राम जी बिल' के खिलाफ संसद के भीतर और बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर ने इस विधेयक को लेकर कटाक्ष करते हुए लोकसभा में पुराने बॉलीवुड गाने 'देखो ओ दीवानो (तुम) ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो' का हवाला दिया. थरूर का यह बयान विशेष रूप से सरकार के महात्मा गांधी का नाम हटाने से संबंधित प्रस्ताव के विरोध में था.

थरूर ने गिनाए विधेयक के विरोध के कारण

लोकसभा में अपनी प्रतिक्रिया में शशि थरूर ने विधेयक के खिलाफ तीन मुख्य कारणों का उल्लेख किया.

1. महात्मा गांधी का नाम हटाना

थरूर ने कहा कि सरकार द्वारा महात्मा गांधी का नाम हटाने का प्रस्ताव इस महत्वपूर्ण योजना की मूल भावना और दार्शनिक आधार पर हमला है. उन्होंने इसे अनुचित निर्णय करार देते हुए कहा कि गांधी का नाम इस योजना के इतिहास और नैतिक ताकत से जुड़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि गांधीजी का 'राम राज्य' का दृष्टिकोण कभी भी एक राजनीतिक परियोजना नहीं था बल्कि यह गांवों के सशक्तिकरण और अंतिम व्यक्ति के उत्थान पर आधारित था.

2. वित्तीय पुनर्गठन और राज्यों पर बोझ



थरूर ने दूसरे मुद्दे के रूप में विधेयक में प्रस्तावित वित्तीय पुनर्गठन को उठाया. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार मनरेगा योजना का 40% वित्तीय बोझ राज्यों पर डालने का प्रस्ताव कर रही है. उनका कहना था कि यह कदम राज्यों के लिए योजना को कार्यान्वित करना असंभव बना देगा, खासकर गरीब राज्यों के लिए. थरूर ने कहा कि इससे वेतन भुगतान में देरी होगी, कार्यदिवसों की संख्या में कमी आएगी और अंत में योजना ही समाप्त हो जाएगी. यह राजकोषीय संघवाद का उल्लंघन है.

3. कार्यकारी अधिसूचना पर निर्भरता

थरूर ने तीसरी आपत्ति के रूप में विधेयक में प्रस्तावित कार्यकारी अधिसूचना की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से केंद्र सरकार को यह तय करने का अधिकार मिल जाएगा कि योजना कब और कहां लागू होगी. उनका कहना था कि इससे मनरेगा की मूल भावना और इसका कार्यान्वयन पूरी तरह से बदल जाएगा.

थरूर ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना इस विधेयक को इसके नैतिक और ऐतिहासिक मूल्य से वंचित कर देता है. उन्होंने यह भी कहा कि गांधीजी का दृष्टिकोण गांवों के सशक्तिकरण और सामूहिक समृद्धि पर आधारित था और यह मनरेगा योजना की आत्मा को पूरी तरह से झकझोरने जैसा है.

राहुल गांधी ने भी सरकार पर साधा निशाना

बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों और युवाओं के भविष्य के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 'मनरेगा' योजना की मूल भावना को खत्म करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है जिसमें राज्यों पर 40% वित्तीय बोझ डालने से योजना के मूल सिद्धांत केंद्रीय समर्थन और रोजगार गारंटी कमजोर हो जाएंगे. राहुल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य ग्रामीण भारत के जीवन को प्रभावित करना है और गांधी के ग्राम स्वराज के सिद्धांत को नष्ट करना है. कांग्रेस ने इसे गरीबों के अधिकारों पर हमला करार दिया.