Advertisement
trendingNow13043703
Hindi Newsदेशदेखो दीवानों ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो... G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video

'देखो दीवानों ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video

VB-G RAM G Bill: कांग्रेस ने 'जी राम जी बिल' के खिलाफ संसद में और बाहर विरोध प्रदर्शन किया. शशि थरूर ने महात्मा गांधी का नाम हटाने के खिलाफ कटाक्ष करते हुए कहा कि यह प्रस्ताव योजना की मूल भावना और नैतिकता पर हमला है. थरूर ने गांधीजी के 'राम राज्य' दृष्टिकोण को राजनीतिक परियोजना नहीं बल्कि गांवों के सशक्तिकरण पर आधारित बताया.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Dec 17, 2025, 08:59 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

G RAM G Bill: कांग्रेस ने मंगलवार को 'जी राम जी बिल' के खिलाफ संसद के भीतर और बाहर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. पार्टी के वरिष्ठ नेता और तिरुवनंतपुरम सांसद शशि थरूर ने इस विधेयक को लेकर कटाक्ष करते हुए लोकसभा में पुराने बॉलीवुड गाने 'देखो ओ दीवानो (तुम) ये काम न करो, राम का नाम बदनाम न करो' का हवाला दिया. थरूर का यह बयान विशेष रूप से सरकार के महात्मा गांधी का नाम हटाने से संबंधित प्रस्ताव के विरोध में था.

थरूर ने गिनाए विधेयक के विरोध के कारण 

लोकसभा में अपनी प्रतिक्रिया में शशि थरूर ने विधेयक के खिलाफ तीन मुख्य कारणों का उल्लेख किया.

Add Zee News as a Preferred Source

1. महात्मा गांधी का नाम हटाना

 थरूर ने कहा कि सरकार द्वारा महात्मा गांधी का नाम हटाने का प्रस्ताव इस महत्वपूर्ण योजना की मूल भावना और दार्शनिक आधार पर हमला है. उन्होंने इसे अनुचित निर्णय करार देते हुए कहा कि गांधी का नाम इस योजना के इतिहास और नैतिक ताकत से जुड़ा है. उन्होंने यह भी कहा कि गांधीजी का 'राम राज्य' का दृष्टिकोण कभी भी एक राजनीतिक परियोजना नहीं था बल्कि यह गांवों के सशक्तिकरण और अंतिम व्यक्ति के उत्थान पर आधारित था.

2. वित्तीय पुनर्गठन और राज्यों पर बोझ
 
थरूर ने दूसरे मुद्दे के रूप में विधेयक में प्रस्तावित वित्तीय पुनर्गठन को उठाया. उन्होंने कहा कि इस विधेयक के तहत केंद्र सरकार मनरेगा योजना का 40% वित्तीय बोझ राज्यों पर डालने का प्रस्ताव कर रही है. उनका कहना था कि यह कदम राज्यों के लिए योजना को कार्यान्वित करना असंभव बना देगा, खासकर गरीब राज्यों के लिए. थरूर ने कहा कि इससे वेतन भुगतान में देरी होगी, कार्यदिवसों की संख्या में कमी आएगी और अंत में योजना ही समाप्त हो जाएगी. यह राजकोषीय संघवाद का उल्लंघन है.

3. कार्यकारी अधिसूचना पर निर्भरता

 थरूर ने तीसरी आपत्ति के रूप में विधेयक में प्रस्तावित कार्यकारी अधिसूचना की आलोचना की. उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से केंद्र सरकार को यह तय करने का अधिकार मिल जाएगा कि योजना कब और कहां लागू होगी. उनका कहना था कि इससे मनरेगा की मूल भावना और इसका कार्यान्वयन पूरी तरह से बदल जाएगा.

थरूर ने अपने संबोधन में कहा कि महात्मा गांधी का नाम हटाना इस विधेयक को इसके नैतिक और ऐतिहासिक मूल्य से वंचित कर देता है. उन्होंने यह भी कहा कि गांधीजी का दृष्टिकोण गांवों के सशक्तिकरण और सामूहिक समृद्धि पर आधारित था और यह मनरेगा योजना की आत्मा को पूरी तरह से झकझोरने जैसा है.

राहुल गांधी ने भी सरकार पर साधा निशाना 

बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों और युवाओं के भविष्य के प्रति अपनी नापसंदगी जाहिर कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि 'मनरेगा' योजना की मूल भावना को खत्म करने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है जिसमें राज्यों पर 40% वित्तीय बोझ डालने से योजना के मूल सिद्धांत केंद्रीय समर्थन और रोजगार गारंटी कमजोर हो जाएंगे. राहुल ने यह भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार का उद्देश्य ग्रामीण भारत के जीवन को प्रभावित करना है और गांधी के ग्राम स्वराज के सिद्धांत को नष्ट करना है. कांग्रेस ने इसे गरीबों के अधिकारों पर हमला करार दिया.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

G RAM G Bill

Trending news

MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
DNA
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
Assam
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?
DNA Analysis
DNA: जॉर्डन की रानी नहीं पहनती हिजाब, फिर भारत में हंगामा क्यों?