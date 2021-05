नई दिल्ली: अंग्रेजी के कई अप्रचलित शब्दों के जरिए सोशल मीडिया Social Media) में बहस छेड़ने वाले कांग्रेस (Congress) के वरिष्ठ नेता शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने शुक्रवार को ट्विटर पर फ्लॉकीनॉकिनीहिलिपिलिफिकेशन (floccinaucinihilipilification) शब्द का इस्तेमाल किया, जिसके उच्चारण एवं अर्थ को लेकर चर्चा होनी लगी.

कोरोना को लेकर इस्तेमाल किया शब्द

लोक सभा सदस्य थरूर ने तेलंगाना (Telangana) राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव (K. T. Rama Rao) के साथ दोस्ताना संवाद के दौरान इस शब्द का उपयोग किया. दरअसल, राव का कहना था कि कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमण के उपचार के लिए उपयोग में लाई जा रही दवाओं के नाम बहुत कठिन हैं जिनका उच्चारण आसान नहीं होता है.

Not guilty! How can you indulge in such floccinaucinihilipilification, @KTRTRS? Left to me I'd happily call them "CoroNil", "CoroZero", & even "GoCoroNaGo!" But these pharmacists are more procrustean.... https://t.co/YrIFSoVquo — Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) May 21, 2021

जानें क्या है इस अंग्रेजी शब्द का अर्थ?

इसके जवाब में थरूर ने कहा, फ्लॉकीनॉकिनीहिलिपिलिफिकेशन (Floccinaucinihilipilification). ऑक्सफोर्ड शब्दकोश के मुताबिक, इस शब्द का अर्थ ‘व्यर्थ की चीजों के बारे में विचार करने की आदत’ होता है. उनके इस शब्द का इस्तेमाल करने के बाद कई ट्विटर यूजर्स (Twitter Users) के बीच बहस छिड़ गई कि इस शब्द का उच्चारण और अर्थ क्या होगा.

लोगों ने इस तरह ट्विटर पर किया ट्रोल

I wonder if there's any student giving TOEFL or IELTS exam and just follows Mr. Tharoor for reading his tweets and increasing their vocabulary! — dizzybobhead24 (@dizzybobhead24) May 21, 2021

सीधी बात आप इतनी टेढ़ी जबान में क्यों कहते है।जबान में गांठ पड़ गयी है।हकलाहट आ गयी है। — सत्यमेव जयते (@1satyamevjayte) May 21, 2021

