Hindi Newsदेश

पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, पोस्ट लिखकर की सराहना

Shashi Tharoor Reacts To PM Modi Speech: हाल ही में पीएम मोदी ने अपने एक भाषण में अंग्रेजी भाषा को लेकर बातचीत की. इस पर शशि थरूर का रिएक्शन सामने आया. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 18, 2025, 02:28 PM IST
पीएम मोदी के इस भाषण से इंप्रेस हुए कांग्रेस नेता शशि थरूर, पोस्ट लिखकर की सराहना

Shashi Tharoor: कांग्रेस नेता शशि थरूर ने मंगलवार 18 नवंबर 2025 को पीएम मोदी की भारत की आर्थिक दिशा को रेखांकित करने और देश से अपनी विरासत पर गर्व करने का आग्रह करने के लिए प्रशंसा की. पीएम ने यह बात अपने एक भाषण के दौरान कही थी. उन्होंने सोमवार 17 नवंबर 2025 को छठे रामनाथ गोयनका लेक्तर में अपने भाषण के दौरान कहा,' बिहार चुनाव जीतने के बाद मीडिया में कुछ मोदी प्रेमी यह कहने लगे हैं कि मोदी और भाजपा चौबीसों घंटे चुनावी मोड में रहते हैं. वे नहीं जानते कि हमें चुनावी मोड में नहीं, बल्कि भावनात्मक मोड में रहना है.' 

'कौन सा देश अपनी भाषाओं की आलोचना करता है...'

पीएम ने अपने भाषण में साल 1835 के 'मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन' के जरिए ब्रिटिश इतिहासकार थॉमस बैबिंगटन मैकाले के इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर प्रभाव के बारे में भी बातचीत की, जिसमें अंग्रेजी को शिक्षा के प्राइमरी मीडियम के रूप में बढ़ावा दिया गया था. प्रधानमंत्री ने सवाल किया कि आखिर भारत को अपनी भाषाओं को कमजोर क्यों करना चाहिए, उन्होंने कहा,' कौन सा देश अपनी भाषाओं की आलोचना करता है? जापान, चीन, कोरिया ने कई वैश्विक विचारों को अपनाया, लेकिन भाषा से कभी समझौता नहीं किया. यही कारण है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति स्थानीय भाषाओं में सीखने पर जोर देती है. हम अंग्रेजी का विरोध नहीं करते हम भारतीय भाषाओं का समर्थन करते हैं. 1835 में मैकाले के अपराध को 2035 में यानी आज से दस साल बाद 200 साल पूरे हो जाएंगे इसलिए आज इस मंच के माध्यम से मैं देश से आग्रह करता हूं कि आइए अगले 10 साल इस औपनिवेशिक मानसिकता से खुद को मुक्त करने का हमारा संकल्प बनें.'   

ये भी पढ़ें- बिरयानी बेचने वाले रडार पर... यहां इनकम टैक्स मार रही छापा, बड़े से बड़े ब्रांड्स भी गिरफ्त में  

शशि थरूर ने दिया रिएक्शन 

कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पीएम मोदी की इस टिप्पणी पर अपना रिएक्शन दिया है.

उन्होंने अपने 'X'हैंडल पर लिखा,' उन्होंने विकास के लिए भारत की रचनात्मक अधीरता की बात की और उपनिवेशवाद विरोधी मानसिकता पर जोर दिया. पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि भारत अब सिर्फ एक उभरता हुआ बाजार नहीं, बल्कि दुनिया के लिए एक उभरता हुआ मॉडल है और इसके आर्थिक लचीलेपन का भी जिक्र किया.' थरूर ने आगे लिखा,' पीएम मोदी ने कहा कि उन पर हर समय चुनावी मोड में रहने का आरोप लगाया जाता रहा है, लेकिन असल में वे लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए भावनात्मक मोड में थे.' 

ये भी पढ़ें- पश्चिम बंगाल में SIR की निगरानी, कोलकाता पहुंचेगी टीम, प्रक्रिया का होगा रिव्यू  

 

रामनाथ गोयनका ने अंग्रेजी का इस्तेमाल किया 

शशि थरूर ने पीएम मोदी ओर से मैकाले की 200 साल पुरानी गुलाम मानसिकता की विरासत को पलटने पर जोर देने की सराहना की. उन्होंने आगे कहा,' भाषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मैकाले की विरासत को पलटने के लिए समर्पित था. पीएम मोदी ने भारत की विरासत, भाषाओं और एजुकेशन सिस्टम में गौरव की पुनर्स्थापना के लिए 10 साल के राष्ट्रीय मिशन की अपील की. ​​काश उन्होंने यह भी स्वीकार किया होता कि कैसे रामनाथ गोयनका ने भारतीय राष्ट्रवाद की आवाज उठाने के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल किया था.' उन्होंने पीएम के संबोधन को एक आर्थिक दृष्टिकोण और कार्रवाई के लिए एक सांस्कृतिक आह्वान बताया और कहा कि सर्दी-खांसी से जूझने के बावजूद दर्शकों में मौजूद रहकर उन्हें खुशी हुई. 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

India News

Trending news

