कांग्रेस को 'भूल' रहे शशि थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया गांधी की बैठक मिस कर दी

क्या शशि थरूर को भाजपा अच्छी लगने लगी है? पीएम मोदी की जिस तरह से तारीफ कर वह मैसेज द रहे थे, अब सोनिया गांधी की एक अहम बैठक मिस कर तमाम अटकलों को हवा मिल गई है. हालांकि उनका ऑफिस कह रहा है कि वह केरल में थे और बाद की फ्लाइट से लौट रहे थे लेकिन थरूर इससे पहले वाली महत्वपूर्ण बैठक में भी नहीं पहुंचे थे. उनके मन में क्या चल रहा है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:04 AM IST
बदलते मौसमों की सैर में, दिल को लगाना हो. किसी को याद रखना हो, किसी को भूल जाना हो. हमेशा देर कर देता हूं मैं... कांग्रेस पार्टी की बैक-टु-बैक बैठकों को शशि थरूर मिस करने लगे तो मुनीर नियाजी की ये लाइनें कुछ लोगों को जरूर याद आ रही होंगी. आखिर थरूर देर क्यों कर रहे हैं? संसद के शीतकालीन सत्र से ठीक पहले पार्टी के रणनीतिक ग्रुप की बैठक में वह नहीं आए. सोनिया गांधी इस बैठक को लीड कर रही थीं. इससे पहले वह SIR के मुद्दे पर बुलाई गई बैठक में भी नहीं पहुंचे थे. उस समय उन्होंने तबीयत खराब होने की बात कही थी. हालांकि एक दिन पहले वह पीएम नरेंद्र मोदी के एक कार्यक्रम में बैठे जरूर दिखे थे. दरअसल, इस साल थरूर कई मामलों पर अलग राय देते दिखे, इससे सवाल उठने लगे हैं कि थरूर क्या अलग राह चलने वाले हैं?

कुछ घंटे पहले हुई कांग्रेस की मीटिंग में संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर पार्टी कुछ रणनीति तैयार कर रही थी. थरूर के ऑफिस की ओर से बताया गया कि वह केरल में थे और अपनी बुजुर्ग मां (90) के साथ बाद की फ्लाइट से लौट रहे थे. मतलब मीटिंग में आने में देर हो गई. आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि हाल में वह अपनी मां के साथ कई मंदिरों में पूजन के लिए गए. वह अपने पैतृक घर भी गए थे. 

थरूर का रुख चर्चा में इसलिए क्योंकि उन्होंने हाल में पीएम नरेंद्र मोदी की तारीफ कर दी. पार्टी के दूसरे नेता उनकी आलोचना करने लगे हैं. कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने तो यहां तक कह दिया कि मुझे नहीं लगता कि उन्हें देश के बारे में ज्यादा पता है... अगर आपके हिसाब से कोई कांग्रेस की पॉलिसी के खिलाफ जाकर देश का भला कर रहा है, तो आपको उन पॉलिसी को फॉलो करना चाहिए... आप कांग्रेस में क्यों हैं? क्या सिर्फ इसलिए कि आप सांसद हैं? 

कांग्रेस से बेहतर है भाजपा तो...

एएनआई को दिए इंटरव्यू में दीक्षित ने कहा था, 'अगर आपको सच में लगता है कि BJP या PM मोदी की स्ट्रेटजी आपकी पार्टी से बेहतर काम कर रही है तो आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहिए. अगर आप एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं, तो आप ढोंगी हैं.' थरूर तारीफ करते रहे लेकिन कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि मुझे पीएम के भाषण में कुछ भी प्रशंसा के लायक नहीं लगा. पीएम एक अखबार के कार्यक्रम में बोल रहे थे. सुप्रिया ने कहा कि पीएम को बताना चाहिए कि वह उन लोगों से खुश क्यों नहीं हैं, जो सच दिखाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि मुझे नहीं पता कि उन्हें (थरूर) ऐसा क्या दिख गया जबकि पीएम कांग्रेस की बुराई करते हैं. 

कांग्रेस की अहम बैठकों से थरूर की गैरहाजिरी चर्चा का विषय बन चुकी है. कांग्रेस लीडरशिप के साथ उनके रिश्ते करीब एक साल से अच्छे नहीं दिख रहे हैं. शायद उन्हें पीएम मोदी अच्छे लगने लगे हैं या कहिए वह उनकी खुलकर तारीफ करने लगे हैं और यह बात कुछ कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रही है. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं.

