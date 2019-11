चिदंबरम से मिलने तिहाड़ पहुंचे शशि थरूर, मनीष तिवारी और कार्ति भी थे साथ

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता शशि थरूर (Shashi Tharur), मनीष तिवारी और कार्ति चिदंबरम पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम से मिलने सोमवार को तिहाड़ जेल पहुंचे. चिदंबरम वर्तमान में आईएनएक्स मीडिया मामले में तिहाड़ में बंद हैं. थरूर ने ट्वीट कर कहा, "चिदंबरम मजबूत और अच्छे मिजाज में दिखे."

उन्होंने कहा, "लेकिन उनके 98 दिनों की जेल की की सजा की हास्यास्पद बात यह है कि कल (मंगलवार) संविधान दिवस है, मगर पी. सी. का स्वतंत्रता का अधिकार कहां है? यह हमारे लोकतंत्र के बारे में क्या संकेत देता है?"

Visited, w/ @KartiPC and @ManishTewari, Shri @PChidambaram_IN in TiharJail this AM. He looked strong &in good spirits. But what a travesty his 98 days of imprisonment are. It’s Constitution Day tomorrow;where is PC’s right to liberty? What signal does it send about our democracy?

— Shashi Tharoor (@ShashiTharoor) November 25, 2019