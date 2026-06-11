/पीएम मोदी को बताया मित्र-मार्गदर्शक, लेकिन ममता से बगावत को किया इनकार; क्या खिचड़ी पका रहे शत्रुघ्न सिन्हा?

बता दें कि विधानसभा चुनाव में TMC की करारी हार के बाद पार्टी के अधिकतर सांसदों और MLA ने बगावत कर दी है. यहां लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बड़ी टूट देखने को मिली है. इतना ही नहीं एक समय पर ममता बनर्जी की करीबी रहीं काकोली घोष ने भी बगावत कर दी उनके नेतृत्व में कई सांसद जुड़े. इस लिस्ट में यूसुफ पठान और भाजपा की कट्टर आलोचक सायोनी घोष का भी नाम है. वैसे तो इस लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम था, लेकिन अब उन्होंने बगावत करने से साफ मना कर दिया है.