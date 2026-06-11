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पीएम मोदी को बताया मित्र-मार्गदर्शक, लेकिन ममता से बगावत को किया इनकार; क्या खिचड़ी पका रहे शत्रुघ्न सिन्हा?

Shatrughan Sinha To Abandon TMC: पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी TMC में दरार गहरी होती जा रही है. एक-एक कर कई सांसद दीदी का साथ छोड़ रहे हैं. इस बीच शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम सामने आ रहा है.

Written ByShruti Kaul
Published: Jun 11, 2026, 04:02 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 04:46 PM IST
पीएम मोदी को बताया मित्र-मार्गदर्शक, लेकिन ममता से बगावत को किया इनकार; क्या खिचड़ी पका रहे शत्रुघ्न सिन्हा?

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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