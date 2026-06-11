/पीएम मोदी को बताया मित्र-मार्गदर्शक, लेकिन ममता से बगावत को किया इनकार; क्या खिचड़ी पका रहे शत्रुघ्न सिन्हा?

Mamata Banerjee: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव हारने के बाद से बुरी स्थिति से गुजर रही हैं. उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस (TMC) में लगातार दरार गहरी होती जा रही है. अबतक लगभग 20 सांसद बगावत कर चुके हैं. अब इस बीच TMC नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने बागी होने से साफ मना किया है.
शत्रुघ्न सिन्हा कहना है कि वह ममता बनर्जी के साथ ही रहेंगे. शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि ममता बनर्जी ने मुसीबत के समय में उनका साथ दिया. ऐसे में इस दुख की घड़ी में वह दीदी का साथ नहीं छोड़ेंगे.
बता दें कि विधानसभा चुनाव में TMC की करारी हार के बाद पार्टी के अधिकतर सांसदों और MLA ने बगावत कर दी है. यहां लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक बड़ी टूट देखने को मिली है. इतना ही नहीं एक समय पर ममता बनर्जी की करीबी रहीं काकोली घोष ने भी बगावत कर दी उनके नेतृत्व में कई सांसद जुड़े. इस लिस्ट में यूसुफ पठान और भाजपा की कट्टर आलोचक सायोनी घोष का भी नाम है. वैसे तो इस लिस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा का भी नाम था, लेकिन अब उन्होंने बगावत करने से साफ मना कर दिया है.
बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा पश्चिम बंगाल के आसनसोल से TMC सांसद हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ममता बनर्जी के साथ बगावत करने को लेकर उन्होंने कहा,' TMC चीफ मुश्किल घड़ी में मेरे साथ खड़ी थीं. अब इस मुश्किल दौर में मैं उनका साथ नहीं छोड़ूंगा. TMC और ममता बनर्जी के साथ खड़े रहना मेरा कर्तव्य है. शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया कि साल 2019 के संसदीय चुनाव में पटना साहिब लोकसभा सीट हारने के बाद केवल ममता बनर्जी ही इकलैती शख्स थीं, जो उनके साथ खड़ी थीं.
शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि झूठे दावे किए गए हैं कि उन्होंने बागी सांसदों की लिस्ट में साइन किए थे, जो बिल्कुल भी सच नहीं हैं. उन्होंने कहा,' जब मैं साल 2019 के आसपास मुश्किल घड़ी से गुजर रहा था. तो केवल ममता बनर्जी ही ऐसी नेता थीं, जिन्होंने मेरा साथ दिया. ममता बनर्जी ने मुझे आसनसोल से उम्मीदवार बनाया और लोकसभा के लिए चुने जाने में मेरी मदद की.'
बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा के बागी होने के दावों को हवा तब लगी, जब उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा,' खेल भावना के साथ, समाज और देश के हमारे मित्र और मार्गदर्शक, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनके कार्यकाल के 12 साल पूरे होने पर बहुत-बहुत शुभकामनाएं. यह शायद अब तक का सबसे लंबा कार्यकाल है. आपके उज्ज्वल भविष्य, अच्छे स्वास्थ्य और खुशहाली की कामना करता हूं. जय हिंद.'
In true sportsman spirit, wishing our friend & guide of society/nation hon'ble PM @narendramodi
best wishes on completing 12yrs in office, perhaps the longest tenure, ever. Wish you a long, healthy & prosperous life ahead. Jai Hind!@YashwantSinha@MamataOfficial… pic.twitter.com/sQcaVJl1N0
— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 11, 2026
इस पोस्ट में शत्रुघ्न सिन्हा पीएम मोदी से गले मिलते और हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं. उनके इस पोस्ट ने उन अटकलों को मजबूत कर दिया था कि वे TMC का दामन छोड़ सकते हैं.