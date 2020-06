सीमा विवाद पर शत्रुघ्न सिन्हा ने PM Modi से पूछा ये सवाल, भड़के यूजर्स कर रहे ट्रोल

मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा (Shatrughan Sinha) पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) से भारत-चीन सीमा विवाद (India-China Border Dispute) पर सवाल पूछना भारी पड़ गया. सोशल मीडिया यूजर्स शत्रुघ्न सिन्हा के सवाल पर उन्हें जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

शत्रुघ्न सिन्हा ने एक ट्वीट में लिखा- 'माननीय पीएम नरेंद्र मोदी सर भारत-चीन की स्थिति पर हमारे लोगों में इतना विरोधाभाष क्यों हैं? ऐसा लगता है कि देश भ्रमित है और उसे नहीं पता कि किसपर विश्वास किया जाए. प्रसिद्ध अभिनेता और राजनीतिक कार्यकर्ता कमल हासन ने सही कहा है.'

ये भी पढ़ें: सुशांत की बॉडी वाला VIDEO पोस्ट करने पर Deepika Padukone ने सेलिब्रिटी फोटोग्राफर को फटकारा

Hon'ble PM @narendramodi Sir, why are there so many contradictions among our people on the situation on #IndoChina. It seems that the nation is confused & doesn't know what to believe. The renowned, actor, par excellence, political activist #MNM leader @ikamalhaasan has rightly

— Shatrughan Sinha (@ShatruganSinha) June 23, 2020