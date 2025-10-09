Sheela Kalyani: वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत

CBI got Major Success in Sheela Kalyani Case: भारत की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने एक और बड़ी सफलता मिली है. सीबीआई की टीम ने सऊदी अरब में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब से वांछित मनाकनदथिल थेक्केथी उर्फ़ शीला कल्याणी को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है. यह कार्रवाई विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) के सहयोग से इंटरपोल चैनलों के ज़रिए की गई.

CBI के मुताबिक, शीला कल्याणी पर आपराधिक साज़िश और धोखाधड़ी (Criminal Conspiracy & Cheating) के गंभीर आरोप हैं. उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस 5 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था. इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद लगातार इंटरपोल और सऊदी अधिकारियों के साथ तालमेल के बाद, CBI की एक टीम सऊदी अरब गई और 9 अक्टूबर 2025 को उसे भारत लेकर लौटी.

CBI COORDINATES RETURN OF WANTED FUGITIVE MANAKANDATHIL THEKKETHI @ SHEELA KALLYANI FROM SAUDI ARABIA THROUGH INTERPOL CHANNELS ⁦@INTERPOL_HQ⁩ pic.twitter.com/7BdEXVePpO — Central Bureau of Investigation (India) (@CBIHeadquarters) October 9, 2025

बीते कुछ सालों में 130 से भी ज्यादा वांटेड अपराधियों को भारत लाया गया

सीबीआई ने बताया कि इंटरपोल की जारी रेड कॉर्नर नोटिस दुनियाभर की एजेंसियों को भेजा जाता है ताकि ऐसे फरार अपराधियों को ट्रैक किया जा सके. भारत में सीबीआई इंटरपोल की राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसी (National Central Bureau) के रूप में काम करती है और देशभर की एजेंसियों को 'भारतपोल' (BHARATPOL) प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ती है. CBI ने बताया कि पिछले कुछ सालों में 130 से ज्यादा वांटेड अपराधियों को इंटरपोल चैनलों के जरिए भारत वापस लाया गया है.

