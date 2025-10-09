Advertisement
trendingNow12954976
Hindi Newsदेश

Sheela Kalyani: वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत

Sheela Kalyani News: CBI के मुताबिक, शीला कल्याणी पर आपराधिक साज़िश और धोखाधड़ी (Criminal Conspiracy & Cheating) के गंभीर आरोप हैं. उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस 5 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 08:38 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Sheela Kalyani: वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत

CBI got Major Success in Sheela Kalyani Case: भारत की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने एक और बड़ी सफलता मिली है. सीबीआई की टीम ने सऊदी अरब में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब से वांछित मनाकनदथिल थेक्केथी उर्फ़ शीला कल्याणी को भारत वापस लाने में सफलता हासिल की है. यह कार्रवाई विदेश मंत्रालय (MEA) और गृह मंत्रालय (MHA) के सहयोग से इंटरपोल चैनलों के ज़रिए की गई.

CBI के मुताबिक, शीला कल्याणी पर आपराधिक साज़िश और धोखाधड़ी (Criminal Conspiracy & Cheating) के गंभीर आरोप हैं. उसके खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस 5 अक्टूबर 2023 को जारी किया गया था. इंटरपोल की रेड कॉर्नर नोटिस जारी होने के बाद लगातार इंटरपोल और सऊदी अधिकारियों के साथ तालमेल के बाद, CBI की एक टीम सऊदी अरब गई और 9 अक्टूबर 2025 को उसे भारत लेकर लौटी.

 

Add Zee News as a Preferred Source

बीते कुछ सालों में 130 से भी ज्यादा वांटेड अपराधियों को भारत लाया गया
सीबीआई ने बताया कि इंटरपोल की जारी रेड कॉर्नर नोटिस दुनियाभर की एजेंसियों को भेजा जाता है ताकि ऐसे फरार अपराधियों को ट्रैक किया जा सके. भारत में सीबीआई इंटरपोल की राष्ट्रीय केंद्रीय एजेंसी (National Central Bureau) के रूप में काम करती है और देशभर की एजेंसियों को 'भारतपोल' (BHARATPOL) प्लेटफॉर्म के जरिए जोड़ती है. CBI ने बताया कि पिछले कुछ सालों में 130 से ज्यादा वांटेड अपराधियों को इंटरपोल चैनलों के जरिए भारत वापस लाया गया है.

यह भी पढ़ेंः बुर्ज खलीफा नहीं, ये मुंबई है मेरी जान! ब्रिटिश PM के ग्रैंड वेलकम का नजारा देख चौंधिया जाएंगी आंखें

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

CBISaudi Arab

Trending news

कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
west bengal news in hindi
कान खोलकर सुन ले BJP, आग से न खेले...! SIR पर ममता ने जमकर सुनाई खरी-खोटी
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
ED
लग्जरी गाड़ियों के अवैध रैकेट का भंडाफोड़, ED ने मारे छापे; फर्जीवाड़े की खुली पोल
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
CBI
वॉन्टेड शीला कल्याणी के केस में CBI को बड़ी सफलता, सऊदी अरब से ले आई भारत
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
Cough Syrup Scandal
ये हमारे लिए शर्म की बात है..., कफ सिरप कांड पर BJP ने DMK को घेरा; उठाई ये मांग
PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM Modi
PM मोदी की ब्रिटिश पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
PM Modi
PM मोदी की ब्रिटेन पीएम से खालिस्तानियों पर दो टूक, कहा- लोकतंत्र में कट्टरपंथ को...
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Quran recitation
कुरान पढ़ने पर चढ़ा सियासी पारा, कर्नाटक में BJP का कांग्रेस पर हल्ला बोल
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
Sherry Singh
Sherry Singh ने किया कमाल, पहली बार भारत को दिलाया Mrs Universe का खिताब
तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
weather update
तमिलनाडु-आंध्र समेत इन राज्यों में 10 से 12 अक्टूबर तक झमाझम बारिश, IMD का अलर्ट
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी
karnataka
कर्नाटक में अब मिलेगी महिलाओं को Period Leave, कैबिनेट से मिली मंजूरी