JNU की पूर्व छात्रा शहला रशीद के पिता ने लगाए आरोप-'मेरी बेटी देशद्रोही गतिविधियों में शामिल'

नई दिल्ली: जेएनयू में भारत के खिलाफ जहर घोलने वाली शहला रशीद के पिता अब्दुल रशीद ( Abdul rashid) ने बेटी की करतूतों का भंडाफोड़ किया है. उन्होंने कहा कि जिस तरह उनकी बेटी जबर्दस्त पैसा खर्च कर रही है और एनजीओ चला रही है, उससे साफ है कि कहीं ना कहीं उसके संबंध आतंकियों से भी हो सकते हैं. शहला के पिता ने बेटी की करतूतों की जांच केंद्रीय एजेंसियों से कराने के साथ उस पर कार्रवाई की मांग की है.

जान से मारने की मिली धमकी: अब्दुल रशीद

शहला के पिता ने ये भी कहा, 'जो लोग आज टेरर फंडिंग में NIA की गिरफ्त में हैं चाहे वह पॉलीटिशियंस हैं या बिजनेसमैन हैं, ऐसे में आतंकी गतिविधियों में कहीं ना कहीं इसका भी साथ जरूर दिख रहा है और ऐसा इसने क्यों किया ये उनकी समझ से बाहर है. मैंने उसे कई बार समझाया कि इन सब चीजों से दूर रहे लेकिन अब मुझे जान से मारने की धमकी मिल रही है.' जेएनयू की पूर्व छात्रा के पिता अब्दुल रशीद ने आगे आरोप लगाया कि उन्हें मुंह बंद रखने के लिए पैसा ऑफर किया जा रहा है.

पिता के आरोप पर शहला ने दी सफाई

पिता के मीडिया में सामने आने के बाग शहला रशीद (Shehla Rashid) ने ट्वविटर पर सफाई दी है.

शहला ने पिता के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि वीडियो में जो आरोप पिता ने लगाए हैं वो एक पुराना मामला है. शहला ने ट्वीट में ये भी लिखा, ' मेरे जैविक पिता ने मेरी मां, बहन और मुझपर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो ऐसे में ये साफ कर दूं कि वो पत्नी को पीटने वाले, दूसरों को गालियां देने इंसान हैं.' शहला यहीं पर नहीं रुकीं उन्होंने अपने पिता को भ्रष्टाचारी भी बता डाला. आगे उन्होंने लिखा कि इस आरोप के बाद हमने आखिरकार उन पर कार्रवाई करने का फैसला किया है.

शहला रशीद ने ये भी कहा कि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है, ये हमारा पारिवारिक मामला है जब से माननीय अदालत ने उनके हमारे घर में दाखिल होने पर रोक लगाई है तभी से वो ऐसी हरकतें करते हुए कानूनी प्रक्रिया को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं.

1) Many of you must have come across a video of my biological father making wild allegations against me and my mum & sis. To keep it short and straight, he's a wife-beater and an abusive, depraved man. We finally decided to act against him, and this stunt is a reaction to that. pic.twitter.com/SuIn450mo2

— Shehla Rashid (@Shehla_Rashid) November 30, 2020