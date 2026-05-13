महाराष्ट्र ATS का बड़ा ऑपरेशन, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े नेटवर्क पर शिकंजा

महाराष्ट्र ATS ने बुधवार को राज्यभर में बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में बैठे गैंगस्टर शहजाद भट्टी से जुड़े कथित नेटवर्क की जांच तेज कर दी. Anti Terrorism Squad की यह कार्रवाई महाराष्ट्र के कई शहरों में एक साथ चलाए गए ऑपरेशन के तहत की गई, जिसमें संदिग्ध लोगों से पूछताछ के साथ डिजिटल एक्टिविटी की भी तफ्तीश की जा रही है.

अधिकारियों के मुताबिक बुधवार सुबह करीब 8 बजे से मुंबई, पुणे, नागपुर, नासिक, जलगांव, अकोला, नांदेड़, मीरा रोड और नालासोपारा समेत कई इलाकों में ATS की अलग-अलग टीमें एक्टिव रहीं. इस दौरान कई स्थानों पर छापेमारी की गई और बड़ी संख्या में लोगों से पूछताछ की गई. सूत्रों के अनुसार अब तक करीब 57 लोगों को जांच के दायरे में लिया गया है.

ATS अधिकारियों का कहना है कि जांच का मुख्य फोकस उन लोगों की पहचान करना है जो सोशल मीडिया, मैसेजिंग ऐप्स या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए विदेश में बैठे गैंगस्टर नेटवर्क के संपर्क में थे. एजेंसी को आशंका है कि कुछ लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए युवाओं को इन्फ्लुएंस कर उन्हें अवैध गतिविधियों या जरायम की दुनिया से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे.

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जांच के दौरान कई संदिग्धों के मोबाइल फोन, लैपटॉप, सोशल मीडिया अकाउंट और डिजिटल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. साइबर एक्सपर्ट्स की मदद से संदिग्ध ऑनलाइन चैट, विदेशी नंबरों से संपर्क और फंडिंग पैटर्न की भी जांच की जा रही है. ATS यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस नेटवर्क का इस्तेमाल सिर्फ अपराध गतिविधियों के लिए हो रहा था या इसके तार आतंकी संगठनों से भी जुड़े हुए हैं.

जांच एजेंसियों के मुताबिक शहजाद भट्टी का नाम हाल के महीनों में कई संगठित अपराध और आतंकी मामलों में सामने आया है. कुछ रिपोर्ट्स में उसके नेटवर्क के जरिए सोशल मीडिया पर युवाओं को उकसाने और आपराधिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल किए जाने की बात भी सामने आई है. इससे पहले Uttar Pradesh Anti Terrorism Squad भी ऐसे कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनके विदेशी नेटवर्क से संपर्क पाए गए थे.

फिलहाल महाराष्ट्र ATS पूरे नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है. आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.