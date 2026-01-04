Advertisement
trendingNow13063507
Hindi Newsदेशक्या सच में कांग्रेस में शुरू हुई बगावत? प्रियंका को असम का प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा

क्या सच में कांग्रेस में शुरू हुई बगावत? प्रियंका को असम का प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा

Congress: भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाए जाने पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी में बगावत का माहौल है. पूनावाला ने कहा कि राहुल और प्रियंका के बीच चल रही अंदरूनी राजनीति ने इस निर्णय को प्रभावित किया है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Jan 04, 2026, 02:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

X
X

Priyanka Gandhi: भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी को असम की स्क्रीनिंग कमेटी का प्रमुख बनाए जाने पर चुटकी लेते हुए कहा कि पार्टी के अंदर बगावत शुरू है, राहुल हटाओ और प्रियंका लेकर आओ. भाजपा नेता ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बीच चल रही कैंप वाली दुश्मनी ने इस फैसले को प्रभावित किया है. प्रियंका कैंप ने राहुल को हटाने और प्रियंका को आगे लाने के लिए दबाव डाला, इसलिए उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई. यह दर्शाता है कि कांग्रेस में अब राहुल गांधी के साथ जनमत नहीं बचा है. पार्टी के सहयोगी और नेता दिग्विजय सिंह और इमरान मसूद भी राहुल को हटाकर प्रियंका को आगे लाने की बात कर रहे हैं.

कर्नाटक गैंगरेप मामले को लेकर पूनावाला ने साधा निशाना 

पूनावाला ने कहा कि राहुल गांधी वियतनाम में छुट्टी मना रहे हैं, जबकि प्रियंका को आगे बढ़ाया जा रहा है. कर्नाटक गैंगरेप मामले पर पूनावाला ने राज्य सरकार की जमकर आलोचना की. उन्होंने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कर्नाटक में मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री के बीच सत्ता की लड़ाई चल रही है, लेकिन उनकी प्राथमिकता सत्ता और कुर्सी है, महिलाओं की सुरक्षा नहीं. हुबली में एक 13 साल की लड़की का गैंगरेप हुआ है और बताया जा रहा है कि आरोपियों ने इसका वीडियो भी बनाया. यह कोई अकेली घटना नहीं है.  पिछले कुछ महीनों में बेलगावी में ऐसे कई मामले सामने आए हैं, जिनमें इजरायली टूरिस्ट से रेप और सड़कों पर दिनदहाड़े छेड़छाड़ की घटनाएं शामिल हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: अमित शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका गांधी चुनावी गणित बदल पाएंगी?

कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूनावाला ने कहा कि भारत की तुलना वेनेजुएला से की जा रही है. वे दावा कर रहे हैं कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है. राशिद अल्वी, कम से कम अपना इतिहास तो देखिए. दूसरों के बारे में ऐसी टिप्पणियां करना ठीक नहीं. मुझे लगता है कि कांग्रेस का एकमात्र काम भारत की बदनामी करना है. टीएमसी छोड़कर मौसम नूर की कांग्रेस वापसी पर पूनावाला ने इंडी गठबंधन को भ्रम, बंटवारे और निजी महत्वाकांक्षाओं की लड़ाई बताया. उन्होंने कहा कि यह कोई मिशन या विजन नहीं, बल्कि अराजकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

priyanka gandhi

Trending news

जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
jammu kashmir news
जम्मू में भी जहर बनता नल का पानी! गंदा जल पीने के मजबूर हैं लोग; इंदौर जैसी आशंका!
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
priyanka gandhi
क्या कांग्रेस में हुई बगावत? प्रियंका को प्रमुख बनाएं जाने पर BJP ने विपक्ष को घेरा
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
Shashi Tharoor
'जिसके पास ताकत है वही सही है...', मादुरो पर US एक्शन के बाद भड़के शशि थरूर
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
Love Jihad
'परिवार से होनी चाहिए लव जिहाद को रोकने की शुरुआत...' मोहन भागवत ने बताया फॉर्मूला
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
Maharashtra Municipal Corporation Elections
सिर्फ महायुति के उम्मीदवार ही क्यों? विपक्ष ने धांधली का लगाया आरोप
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
Tamil Nadu news
'देखते रहे लोग और राख हो गई गाड़ियां..', त्रिशूर रेलवे स्‍टेशन आग ने मचाया तांडव
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
Maharashtra news
मरे हुए बेटे की नौकरी, पैसों का लालच और...महिला ने बहू को उतारा मौत के घाट
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
Maharashtra news
'उन पर आरोप हैं, लेकिन वे सरकार में बने हुए हैं...', अजित पवार पर बरसे वारिस पठान
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
Asaduddin Owaisi
ट्रंप कर सकता है तो आपको भी करना पड़ेगा... PAK में घुसकर जालिमों को वापस लाओ: ओवैसी
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?
Assembly Elections 2026
शाह का मैराथन दौरा और कांग्रेस की नई तैनाती; क्या प्रियंका चुनावी गणित बदल पाएंगी?