राजनीति से दूर होने वाले हैं BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला? बदला 'X' बायो, आगे का प्लान भी जानिए

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला इस वक्त चर्चा में हैं. उन्हें लेकर यह अटकलें हैं कि वो राजनीति से ब्रेक लेने वाले हैं. उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' के बायो से 'नेशनल स्पोक्सपर्सन, BJP' हटा दिया है. अब उनके बायो में लिखा है, ‘धर्म, इस्लाम, संस्कृति: हिंदू, विचारधारा, भारतीय, लेखक और पीएम नरेंद्र मोदी के आजीवन अनुयायी.’ इस कदम के बाद से ही उनके बीजेपी से इस्तीफे और सक्रिय राजनीति छोड़ने की खबरें तेजी से वायरल होने लगीं.
मीडिया रिपोर्ट्स में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने निजी कारणों और चुनावी राजनीति से हटकर आगे बढ़ने का हवाला देते हुए पार्टी नेतृत्व को इस्तीफे की पेशकश की है, लेकिन पार्टी की ओर से अभी तक इसकी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
शहजाद पूनावाला हमेशा से बीजेपी में नहीं थे. उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2008 में कांग्रेस पार्टी से की थी. वह पुणे में NSUI के उपाध्यक्ष रहे, AICC की मीडिया रिसर्च टीम का हिस्सा बने और महाराष्ट्र कांग्रेस में सचिव पद संभाला.
साल 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के वक्त उन्होंने पार्टी के खिलाफ सीधी बगावत कर दी थी. उन्होंने आरोप लगाया था कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए चुनाव में धांधली की जा रही है. उन्होंने खुली और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया की मांग की थी, जिसके बाद वह कांग्रेस में अलग-थलग पड़ गए और पार्टी छोड़ दी.
साल 2021 में बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया. उन्होंने टीवी डिबेट्स में पीएम मोदी की नीतियों का पुरजोर समर्थन किया और अपनी तीखी बयानबाजी के लिए जाने गए.
अब सवाल ये है कि उन्होंने अचानक राजनीति छोड़ने का फैसला क्यों किया है? एक दिन पहले ही उन्होंने अपने X हैंडल पर अपनी ही पुरानी इंटरव्यू क्लिप री-शेयर की थी, जिसमें उन्होंने स्पष्ट संकेत दिया कि वह अब सक्रिय राजनीति से ब्रेक लेना चाहते हैं.
पूनावाला के मुताबिक, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही राजनीति से हटने का मन बना लिया था, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी की मदद करने के लिए वह रुके रहे. क्लिप में उन्होंने कहा, 'मैं लगभग 18-19 साल से राजनीति में सक्रिय हूं. बहुत कम उम्र में शुरुआत की थी और उस मुकाम तक पहुंचा, जहां पहुंचना चाहता था. अब मुझे लगता है कि सक्रिय राजनीति से आगे बढ़ने का समय आ गया है.'
17 अक्टूबर 1987 को पुणे में जन्मे शहजाद पूनावाला पेशे से वकील और नागरिक अधिकार कार्यकर्ता रहे हैं. राजनीति की मुख्यधारा में आने से पहले वह कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर सक्रिय थे. साल 2013 में उन्होंने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में किराए पर मकान मिलने के दौरान होने वाले सांप्रदायिक भेदभाव के खिलाफ ऐतिहासिक याचिका दाखिल की थी.
शहजाद पूनावाला के बयानों और हालिया पोस्ट्स से यही संकेत मिलता है कि वह फिलहाल सक्रिय (चुनावी/दलीय) राजनीति से दूरी बनाएंगे. उन्होंने साफ किया है कि देश और समाज के लिए योगदान देने के कई माध्यम होते हैं और वह व्यवस्था से बाहर रहकर भी काम करना जारी रखेंगे.