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राजनीति से दूर होने वाले हैं BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला? बदला 'X' बायो, आगे का प्लान भी जानिए

Shehzad Poonawalla: कांग्रेस से बीजेपी में आकर अपनी अलग पहचान बनाने वाले शहजाद पूनावाला राजनीति से दूर हो रहे हैं? ये सवाल उनके एक खास कदम से उपजा है. आइए जानते हैं पूरा मामला..

Published: Jul 31, 2026, 01:48 PM IST|Updated: Jul 31, 2026, 01:50 PM IST
राजनीति से दूर होने वाले हैं BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला? बदला 'X' बायो, आगे का प्लान भी जानिए

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