राजनीति से दूर होने वाले हैं BJP प्रवक्ता शहजाद पूनावाला? बदला 'X' बायो, आगे का प्लान भी जानिए

पूनावाला के मुताबिक, उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही राजनीति से हटने का मन बना लिया था, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र, हरियाणा और पश्चिम बंगाल जैसे अहम राज्यों के विधानसभा चुनावों में पार्टी की मदद करने के लिए वह रुके रहे. क्लिप में उन्होंने कहा, 'मैं लगभग 18-19 साल से राजनीति में सक्रिय हूं. बहुत कम उम्र में शुरुआत की थी और उस मुकाम तक पहुंचा, जहां पहुंचना चाहता था. अब मुझे लगता है कि सक्रिय राजनीति से आगे बढ़ने का समय आ गया है.'