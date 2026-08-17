'व्यवस्था छोड़ रहा हूं, विचार नहीं...', शहजाद पूनावाला ने नितिन नबीन को दूसरी बार भेजा इस्तीफा, कहा- इसे मंजूर कर लें

Shehzad Poonawalla Resigns From BJP: भारतीय जनता पार्टी (BJP) के मुखर राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने पार्टी के सभी पदों और प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है. उन्होंने अपना त्यागपत्र भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को सौंपते हुए इसे तत्काल स्वीकार करने का अनुरोध किया है. पूनावाला ने स्पष्ट किया कि वह निजी और वित्तीय कारणों से सक्रिय राजनीति छोड़कर प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत' और 'मेक इंडिया ग्रेट अगेन' के विजन का समर्थन जारी रखेंगे.
Resignation Letter.
With utmost humility, sense of affection & gratitude i have once again submitted my resignation letter to @BJP4India & Hon’ble Shri @NitinNabin ji & have requested that the same be accepted.
Eternally grateful for guidance, love, respect and platform that… pic.twitter.com/yUvyJiWNdX
— Shehzad Jai Hind (@Shehzad_Ind) August 17, 2026
शहजाद पूनावाला ने अपने त्यागपत्र में खुलासा किया कि उन्होंने इससे पहले 30 जुलाई 2026 को भी पद छोड़ने की पेशकश की थी. हालांकि, उस समय शीर्ष नेतृत्व ने उनके इस्तीफे को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और उन्हें अपने फैसले पर पुनर्विचार करने की सलाह दी थी. पूनावाला ने पत्र में लिखा कि काफी सोच-विचार के बाद वह अपने अंतिम फैसले पर पहुंचे हैं. उन्होंने उल्लेख किया कि पिछले कुछ दिनों के घटनाक्रम और कुछ लोगों के रवैये (जिसकी जानकारी उन्होंने पार्टी अध्यक्ष को विस्तृत रूप से दी है) ने उन्हें अपने पूर्व निर्णय पर अडिग रहने के लिए बाध्य किया है.
इस्तीफे के साथ जारी अपने भावनात्मक संदेश में पूनावाला ने पार्टी नेतृत्व और संघ परिवार के प्रति गहरा आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि किसी अन्य राजनीतिक दल या देश में बिना किसी राजनीतिक खानदान से आने वाले एक युवा, पसमांदा मुस्लिम के लिए इस स्तर तक पहुंचना शायद ही मुमकिन होता. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संगठन महासचिव बी.एल. संतोष और नितिन गडकरी सहित सभी वरिष्ठ नेताओं द्वारा जताए गए भरोसे के लिए शुक्रिया अदा किया. पूनावाला ने जोर देकर कहा कि वह केवल प्रशासनिक व्यवस्था छोड़ रहे हैं, व्यक्ति या विचार नहीं.
शहजाद पूनावाला ने स्पष्ट किया कि गंभीर वित्तीय और व्यक्तिगत परिस्थितियों के कारण वह अब निजी क्षेत्र में अपने करियर की नई शुरुआत करेंगे. उन्होंने कहा कि सक्रिय प्रवक्ता पद और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से मुक्त होने के बावजूद, वह जिस भी मंच या प्रारूप में संभव होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र निर्माण के मिशन और भाजपा के विजन को मजबूती से समर्थन देते रहेंगे. पूनावाला पिछले पांच वर्षों से टीवी डिबेट्स और सोशल मीडिया पर भाजपा के सबसे आक्रामक और प्रमुख चेहरों में से एक रहे हैं. उनके अचानक इस्तीफे ने राजनीतिक हलकों में खासी चर्चा छेड़ दी है.