'जनगणना में नहीं होगी जातिगत जनगणना, कांग्रेस ने फैलाया झूठ', सच्चाई क्या है जानें पूरा मामला

Congress on Census: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पार्टी पर जातिगत जनगणना को लेकर झूठ फैलाने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस "झूठ की फैक्ट्री" है, जो लगातार देश को गुमराह करने का प्रयास करती है. पूनावाला ने दावा किया कि कांग्रेस ने हाल ही में यह झूठ फैलाया कि आगामी जनगणना में जातिगत गणना नहीं होगी, जबकि भारत सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि जाति आधारित जनगणना की जाएगी.

कांग्रेस बोल रही झूठ

पूनावाला ने प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी) की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्तियों का हवाला देते हुए कहा कि 30 अप्रैल, 4 जून और 15 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठकों के बाद यह स्पष्ट किया गया था कि जनगणना में जाति गणना शामिल होगी. कांग्रेस का काम ही झूठ फैलाना है.

तंज कसते हुए पूनावाला ने कहा, " जिसकी जैसी भावना होती है, वैसी ही उसे सारी मूर्तियां दिखती हैं."

Watch: BJP National Spokesperson Shehzad Poonawalla on Congress' tweet regarding the caste census says, "The Congress Party is a trader of lies, a factory of fake news, the mother of fake news. Lies in everything—buying, giving, eating, and even chewing. Lying morning and evening… pic.twitter.com/dOTipB9Kvr

— IANS (@ians_india) June 16, 2025