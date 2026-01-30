हामिद अंसारी ने महमूद गजनी को बताया 'हिंदुस्तानी लुटेरा'... भड़की भाजपा, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना

Hamid Ansari: पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी के बयान को लेकर एक बार फिर राजनीतिक विवाद छिड़ गया है. जानकारी के अनुसार, एक साक्षात्कार में हामिद अंसारी द्वारा महमूद गजनी को 'हिंदुस्तानी लुटेरा' बताए जाने पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने कड़ा ऐतराज जताया है और कांग्रेस तथा उसके तथाकथित इकोसिस्टम पर तीखा हमला बोला है.

बता दें कि पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने इंटरव्यू में कहा था कि महमूद गजनी को केवल बाहरी आक्रमणकारी के रूप में देखा जाना सही नहीं है और उन्होंने उसे 'हिंदुस्तानी लुटेरा' बताया. इस टिप्पणी के बाद बीजेपी ने इसे ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने और आक्रमणकारियों का महिमामंडन करने की कोशिश करार दिया है.

पूनावाला ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना

बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने अंसारी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम बार-बार उन लोगों को महिमामंडित करता रहा है, जिन्होंने भारत और हिंदू समाज पर अत्याचार किए. उन्होंने कहा कि यह वही गजनी है जिसने सोमनाथ मंदिर को लूटा और तोड़ा. कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम ऐसे लोगों का बचाव और महिमामंडन करता रहा है.

पूनावाला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पहले भी शरजील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों को युवा बताकर उनका समर्थन करती रही है और अब महमूद गजनी को लेकर दिए गए बयान उसी सोच को दर्शाते हैं. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयान हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों को सही ठहराने की कोशिश हैं. बीजेपी प्रवक्ता ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर एक वीडियो साझा करते हुए कांग्रेस पर और भी आरोप लगाए.

After calling Sharjeel and Umar Khalid as Yuva Now CONGRESS ECOSYSTEM AND Hamid Ansari eulogise Ghazni who destroyed & desecrated Somnath Mandir Congress ecosystem eulogises Mahmud of Ghazni…they oppose Somnath Swabhiman Parv.. they whitewash crimes of Aurangzeb and those… pic.twitter.com/YUeXxI4Jrs — Shehzad Jai Hind (Modi Ka Parivar) (@Shehzad_Ind) January 30, 2026

पूनावाला ने लिखा कि कांग्रेस इकोसिस्टम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का विरोध करता है. औरंगजेब जैसे शासकों के अपराधों पर पर्दा डालता है और बार-बार ऐसे व्यक्तियों का समर्थन करता है, जिन्होंने भारतीय संस्कृति और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया. बता दें, कांग्रेस की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, जबकि बीजेपी इसे राष्ट्र और आस्था से जुड़ा मुद्दा बताते हुए लगातार हमलावर है.