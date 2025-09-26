Bihar Assembly Elections: बिहार विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक घमासान और तेज हो गया है. बिहार चुनावों को लेकर आरोप-प्रत्यारोप का दौर और भी तेज हो गया है. बता दें, बिहार में प्रमुख आरोपों में से एक बिहार में अवैध बांग्लादेशी प्रवासियों की मौजूदगी है. भाजपा का यह आरोप मतदाता सूची में संशोधन के बाद आया है. अब इस पर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने प्रतिक्रिया दी है.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले हफ्ते पूर्णिया में एक चुनावी रैली में इस मुद्दे पर विपक्ष पर निशाना साधते हुए कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल पर राज्य में घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया था. उनके इस बयान का जवाब देते हुए ओवैसी ने कल आश्वासन दिया कि बिहार में खासकर सीमांचल क्षेत्र में जहां उनकी पार्टी ने पिछले चुनावों में बड़ी जीत हासिल की थी, कोई भी बांग्लादेशी नहीं है.

ओवैसी ने केन्द्र सरकार पर साधा निशाना

एआईएमआईएम प्रमुख ने कहा कि मोदी जी कहते हैं कि बिहार में बांग्लादेशी हैं. मोदी जी बिहार और सीमांचल क्षेत्र में कोई बांग्लादेशी नहीं है लेकिन आपके पास बांग्लादेश की एक बहन दिल्ली में बैठी है. उसे बांग्लादेश भेज दीजिए. उसे सीमांचल ले आइए और हम उसे बांग्लादेश में छोड़ देंगे. उनकी यह टिप्पणी शेख हसीना पर आई है जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री पद से हटाए जाने के बाद से दिल्ली में रह रही हैं. 5 अगस्त, 2019 को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद गुस्साई भीड़ द्वारा उनके घर पर हमला किए जाने से कुछ ही क्षण पहले वह ढाका से भाग गई थीं.

अवैध आव्रजन बांग्लादेश से देश में सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक कारणों और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं में से एक रहा है. पिछले कुछ महीनों में भारत में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों की पहचान के लिए क्षेत्रीय स्तर पर कार्रवाई की गई है. यह मुद्दा बिहार में इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर राजनीति चल रही है. इस प्रक्रिया ने विवाद पैदा कर दिया है और विपक्ष ने इसे मतदाताओं विशेषकर गरीब तबके और धार्मिक अल्पसंख्यकों को मताधिकार से वंचित करने का बहाना बताया है. चुनाव आयोग, जिसका तर्क है कि संशोधन से चुनावों में पारदर्शिता सुनिश्चित होती है ने दावा किया है कि बिहार में मतदाता के रूप में पंजीकृत नेपाली, बांग्लादेशी और म्यांमार के लोगों के मामले सामने आए हैं.

पीएम मोदी ने बिहार रैली में विपभ पर साधा था निशाना

प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में और बिहार चुनाव प्रचार के दौरान भी घुसपैठिए का मुद्दा उठाया. 15 सितंबर को पूर्णिया में एक रैली में बोलते हुए उन्होंने कहा कि घुसपैठ के कारण देश में जनसांख्यिकीय संकट पैदा हो गया है. प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे लोगों को अपनी बहन-बेटियों की इज्जत की चिंता हो रही है और उन्होंने संकल्प लिया कि भाजपा के नेतृत्व वाला गठबंधन अवैध प्रवासियों को बाहर निकालेगा. उन्होंने कांग्रेस और राजद पर 'वोट बैंक की राजनीति' को लेकर ज़्यादा चिंतित होने और देश की सुरक्षा को दांव पर लगाने का आरोप भी लगाया. प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की 'वोटर अधिकार' रैली का परोक्ष रूप से हवाला देते हुए कहा कि वे इतने बेशर्म हो गए हैं कि वे विदेशी घुसपैठियों के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और यात्राएं निकाल रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि एनडीए हर घुसपैठिए को बाहर निकालने के लिए प्रतिबद्ध है. मैं उन नेताओं को चुनौती देता हूं जो घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं. हम उन्हें बाहर निकालकर रहेंगे.

बता दें कि राजद (RJD) के तेजस्वी यादव ने चुनाव से पहले प्रधानमंत्री की टिप्पणी को 'ध्यान भटकाने वाली रणनीति' करार दिया था और कहा था कि चलिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि बिहार में 'घुसपैठिए' हैं. लेकिन फिर सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं? आप (केंद्र में) 11 साल से सत्ता में हैं और आप (पार्टी के नेतृत्व वाला गठबंधन) 20 साल से बिहार पर शासन कर रहे हैं. बिहार चुनाव इस साल का आखिरी चुनावी तमाशा होगा, जिसके लिए तारीखों की घोषणा अगले महीने कभी भी हो सकती है.