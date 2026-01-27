Zee Exclusive: खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री जयशंकर का जाना... भारत और बीएनपी के संबंधों पर बोलीं शेख हसीना

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने Zee मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारत और बीएनपी के रिश्तों पर खुलकर बात की. हाल में बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया का इंतकाल हो गया था और उनके अंतिम संस्कार में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर गए थे. इसे भारत सरकार और बीएनपी के बीच संबंधों के लिहाज से नई शुरुआत माना गया. यह घटनाक्रम इसलिए अहम था क्योंकि जिया की पार्टी लंबे समय से भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती है. सवाल उठने लगे कि क्या अब बीएनपी का रुख बदलेगा? यही सवाल शेख हसीना से पूछा गया कि बीएनपी और भारत के बढ़ते रिश्तों को आप कैसे देखती हैं.

शेख हसीना ने एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह कहा कि भारत का यह कदम (विदेश मंत्री का पूर्व पीएम के अंतिम संस्कार में शामिल होना) पूर्व सरकार के मुखिया के प्रति राजनयिक शिष्टाचार और सम्मान का भाव लिए हुए था. उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में खालिदा जिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता और देश के लिए उनका योगदान महत्वपूर्ण था. खालिदा का यह स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआती कुछ वर्षों को छोड़ दें तो दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी ही रहे.

बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?

हसीना ने 'Zee 24 घंटा' से बातचीत में कहा कि मैं खालिदा के परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं. आगे उन्होंने साफ कहा कि भारत का फंडामेंटल इंट्रेस्ट नहीं बदला है. भारत बांग्लादेश में एक भरोसेमंद पार्टनर चाहता है, जो स्थिरता बनाए रख सके, अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सके, अपने किए वादों का सम्मान कर सके और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रख सके.

On arrival in Dhaka, met with Mr Tarique Rahman @trahmanbnp, Acting Chairman of BNP and son of former PM of Bangladesh Begum Khaleda Zia. Handed over to him a personal letter from Prime Minister @narendramodi. Conveyed deepest condolences on behalf of the Government and… pic.twitter.com/xXNwJsRTmZ — Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) December 31, 2025

बांग्लादेश में जो हो रहा, उससे किसका फायदा?

पिछले साल स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद भड़की हिंसा के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी. वह किसी अज्ञात जगह पर रह रही हैं. पूर्व पीएम ने कहा कि मौजूदा स्थिति में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले कर रही है, पत्रकारों को धमका रही है और राजनयिक परिसरों पर हमला कर रही है. यह सब किसी भी देश के हित में नहीं है. जिस समय हसीना का यह इंटरव्यू लिया गया, कुछ घंटे पहले भी पड़ोसी देश में एक हिंदू की हत्या कर दी गई. पहले भी हसीना कट्टरपंथियों के आतंक के लिए यूनुस सरकार को कोसती रही हैं.

उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत गहरे हैं. ये दशकों के सहयोग और आपसी सम्मान से बने और बढ़े. मुझे विश्वास है कि हमारे देशों के बीच स्वाभाविक साझेदारी एक दिन बहाल होगी.

शेख हसीना का पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.