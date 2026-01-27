Advertisement
trendingNow13087582
Hindi NewsदेशZee Exclusive: खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री जयशंकर का जाना... भारत और बीएनपी के संबंधों पर बोलीं शेख हसीना

Zee Exclusive: खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री जयशंकर का जाना... भारत और बीएनपी के संबंधों पर बोलीं शेख हसीना

भारत में किसी अज्ञात स्थान पर मौजूद बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना ने Zee नेटवर्क से एक्सक्लूसिव बातचीत की है. उन्होंने हिंदुओं पर हमले, अर्थव्यवस्था को नुकसान, भारत और बीएनपी के रिश्तों समेत तमाम मुद्दों पर चर्चा की. उन्होंने यह भी बताया कि भारत पड़ोसी देश से क्या चाहता है?

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 27, 2026, 07:55 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Zee Exclusive: खालिदा जिया के अंतिम संस्कार में विदेश मंत्री जयशंकर का जाना... भारत और बीएनपी के संबंधों पर बोलीं शेख हसीना

बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने Zee मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में भारत और बीएनपी के रिश्तों पर खुलकर बात की. हाल में बीएनपी प्रमुख खालिदा जिया का इंतकाल हो गया था और उनके अंतिम संस्कार में भारत के प्रतिनिधि के तौर पर विदेश मंत्री एस. जयशंकर गए थे. इसे भारत सरकार और बीएनपी के बीच संबंधों के लिहाज से नई शुरुआत माना गया. यह घटनाक्रम इसलिए अहम था क्योंकि जिया की पार्टी लंबे समय से भारत विरोधी रुख के लिए जानी जाती है. सवाल उठने लगे कि क्या अब बीएनपी का रुख बदलेगा? यही सवाल शेख हसीना से पूछा गया कि बीएनपी और भारत के बढ़ते रिश्तों को आप कैसे देखती हैं. 

शेख हसीना ने एक कुशल राजनीतिज्ञ की तरह कहा कि भारत का यह कदम (विदेश मंत्री का पूर्व पीएम के अंतिम संस्कार में शामिल होना) पूर्व सरकार के मुखिया के प्रति राजनयिक शिष्टाचार और सम्मान का भाव लिए हुए था. उन्होंने कहा कि राजनीतिक जीवन में खालिदा जिया की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता और देश के लिए उनका योगदान महत्वपूर्ण था. खालिदा का यह स्वीकार करना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि शुरुआती कुछ वर्षों को छोड़ दें तो दोनों एक दूसरे के धुर विरोधी ही रहे. 

बांग्लादेश से क्या चाहता है भारत?

Add Zee News as a Preferred Source

हसीना ने 'Zee 24 घंटा' से बातचीत में कहा कि मैं खालिदा के परिवार और समर्थकों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं. आगे उन्होंने साफ कहा कि भारत का फंडामेंटल इंट्रेस्ट नहीं बदला है. भारत बांग्लादेश में एक भरोसेमंद पार्टनर चाहता है, जो स्थिरता बनाए रख सके, अल्पसंख्यकों की रक्षा कर सके, अपने किए वादों का सम्मान कर सके और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रख सके. 

बांग्लादेश में जो हो रहा, उससे किसका फायदा?

पिछले साल स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद भड़की हिंसा के चलते शेख हसीना को देश छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी. वह किसी अज्ञात जगह पर रह रही हैं. पूर्व पीएम ने कहा कि मौजूदा स्थिति में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की भीड़ धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले कर रही है, पत्रकारों को धमका रही है और राजनयिक परिसरों पर हमला कर रही है. यह सब किसी भी देश के हित में नहीं है. जिस समय हसीना का यह इंटरव्यू लिया गया, कुछ घंटे पहले भी पड़ोसी देश में एक हिंदू की हत्या कर दी गई. पहले भी हसीना कट्टरपंथियों के आतंक के लिए यूनुस सरकार को कोसती रही हैं.  

उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत गहरे हैं. ये दशकों के सहयोग और आपसी सम्मान से बने और बढ़े. मुझे विश्वास है कि हमारे देशों के बीच स्वाभाविक साझेदारी एक दिन बहाल होगी. 

शेख हसीना का पूरा इंटरव्यू पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं. इससे पहले नवभारत टाइम्स डिजिटल में शाम की श...और पढ़ें

TAGS

Sheikh Hasina News

Trending news

दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Trump
दक्षिण कोरियाई संसद ने ठुकराई 'महाडील', तमतमाए ट्रंप ने 25% टैरिफ ठोक कर लिया बदला
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
Sheikh Hasina News
Exclusive: खालिदा के अंतिम संस्कार में जयशंकर... भारत-BNP संबंधों पर बोलीं शेख हसीना
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
Rahul Gandhi
‘पटका’ पर पॉलिटिक्स! राहुल गांधी के पहनावे से गरमाई सियासत, BJP-कांग्रेस आमने-सामने
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
kolkata warehouse fire
कोलकाता में 'यमदूत' बनकर आई आग! सो रहे थे मजदूर, 7 जिंदा जले; 21 अब भी लापता
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
IMD
गणतंत्र दिवस बीतते ही बदला मौसम,भयंकर बारिश-बर्फ और ओला से मचने वाली है यहां तबाही
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Bengaluru
एक वार्ड में 10K, दूसरे में 50K वोटर; बेंगलुरु के चुनावी नक्शे में इतना अंतर कैसे?
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
SIT
Phone Tapping Case: एसआईटी ने तेलंगाना के पूर्व सांसद संतोष राव को किया तलब
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
UGC
यूजीसी के नए नियमों को जब संसद में पेश नहीं किया गया, फिर ये कानून कैसे बन गया?
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
Maharashtra
डिप्टी CM शिंदे पर भड़के BJP कोटे के मंत्री नाइक, SS का पलटवार, महायुति मे दरार?
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह
Telanagana News
​तेलंगाना में 200 और कुत्तों की मौत से हड़कंप, अब तक 1100 की मौत; जानें वजह