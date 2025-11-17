Sheikh Hasina First Reaction: फांसी की सजा के बाद शेख हसीना का पहला रिएक्शन, बोलीं- यह पक्षपात और....

Sheikh Hasina First Reaction After Death Scentences: यह मामला लंबे समय तक तीन सदस्यों वाले ICT-BD के विशेष पीठ के सामने चला था. लगभग 28 कार्यदिवसों तक लगातार सुनवाई चलती रही, जिसमें आरोपों और सबूतों की बारीकी से पड़ताल की गई. 23 अक्टूबर को, महीनों की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना अंतिम चरण पूरा किया.
First Reaction of Sheikh Hasina After Death Scentences: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल बांग्लादेश (ICT-BD) ने फांसी की सजा सुना दी. ढाका की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल कोर्ट ने हसीना को मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी पाया है. उन्होंने हसीना को साल 2024 में बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन के दौरान हुई मौतों का जिम्मेदार ठहराते हुए पूरी घटनाक्रम का साजिशकर्ता बताया है. इसके बाद अब शेख हसीना ने खुद को मौत की सजा दिए जाने को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी है.
शेख हसीना ने अपने आप को IC-TBD द्वारा सुनाई गई सजा-ए-मौत के फैसले पर कहा, ये फैसला राजनीति से प्रेरित और पक्षपाती है. मैंने पहले ही अपने बेटे से इस बात का जिक्र किया था कि मुझे मौत की सजा सुनाई जा सकती है. मुझे जिस बात का अंदेशा था वही सच साबित हो गया.' सजा-ए-मौत के फैसले पर जब अदालत का निर्णय सामने आया, तो शेख हसीना की पहली प्रतिक्रिया तुरंत सुर्खियों में आ गई.
28 दिनों तक लगातार चली सुनवाई
यह मामला लंबे समय तक तीन सदस्यों वाले ICT-BD के विशेष पीठ के सामने चला था. लगभग 28 कार्यदिवसों तक लगातार सुनवाई चलती रही, जिसमें आरोपों और सबूतों की बारीकी से पड़ताल की गई. 23 अक्टूबर को, महीनों की सुनवाई के बाद अदालत ने अपना अंतिम चरण पूरा किया. इस दौरान कुल 54 गवाह अदालत में पेश हुए और उन्होंने अपने-अपने बयान दर्ज कराए. इन गवाहियों और जांच के आधार पर अदालत ने फैसला सुनाया, जिसके बाद पूरे देश की निगाहें इस मामले पर शेख हसीना की प्रतिक्रिया पर टिक गई थीं.
छात्र आंदोलन में शेख हसीना सहित 2 वरिष्ठ अधिकारी दोषी
बांग्लादेश में अगस्त 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं से जुड़े मामले में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना सहित उनकी सरकार के दो वरिष्ठ अधिकारियों को दोषी ठहराया गया है. अदालत ने गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल और तत्कालीन पुलिस प्रमुख अब्दुल्ला अल-मामून को भी दोषी पाया. अल-मामून ने सरकारी गवाह बनने का विकल्प चुना था, जिसके चलते उन्हें अपेक्षाकृत कम सजा दी गई.
23 अक्टूबर को पूरी हुई सुनवाई
तीन सदस्यीय ICT-BD पीठ ने इस मामले की 28 कार्य दिवसों तक सुनवाई की और 23 अक्टूबर को प्रक्रिया पूरी की. सुनवाई के दौरान 54 गवाहों ने अदालत के सामने अपने बयान दर्ज कराए. अदालत ने अपने फैसले में शेख हसीना को छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड बताया. तख्तापलट के बाद शेख हसीना भारत पहुंच गई थीं और पिछले 15 महीनों से वहीं रह रही हैं.
ट्रिब्यूनल ने फैसला सुनाते हुए क्या कहा?
प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मानवता के खिलाफ अपराध किया जिसमें यह न्यायाधिकरण उन्हें दोषी करार देता है.
आरोपी प्रधानमंत्री शेख हसीना उस समय वरिष्ठ कमांडिंग पद पर थीं, जब बांग्लादेश में छात्रों की हिंसा भड़की थी.
शेख हसीना ने घातक हथियारों, हेलीकाप्टरों के उपयोग करने के आदेश जारी करके मानवता के खिलाफ अपराध किए.
IGP के अपराधों के लिए मृत्युदंड का प्रावधान है, लेकिन उसके खुलासे को ध्यान में रखते हुए हम उसे दोषी ठहराते हैं और उसे कम सजा देते हैं.
इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस (IGP) चौधरी अब्दुल्ला अल-मामून (आरोपी) गवाह बन गए थे और उन्होंने पूरा खुलासा किया है. सबूत देने के लिए उन्हें माफ कर दिया गया है. उनसे एक गवाह के रूप में पूछताछ की गई है.
