/2 साल के गुप्तवास के बाद भारत में सार्वजनिक मंच पर दिखेंगी शेख हसीना, बांग्लादेश वापसी का बना रहीं प्लान?

भारत में शरण लेने के करीब दो साल बाद बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना अब पहली बार सार्वजनिक रूप से मीडिया के सामने अपनी बात रखने जा रही हैं. 5 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले एक वर्चुअल कार्यक्रम में हसीना न सिर्फ अपने राजनीतिक भविष्य पर बोलेंगी, बल्कि बांग्लादेश लौटने की अपनी संभावित योजना पर भी चर्चा कर सकती हैं. ऐसे समय में यह कार्यक्रम हो रहा है, जब बांग्लादेश की राजनीति पूरी तरह बदल चुकी है और अवामी लीग अब गंभीर कानूनी और राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर रही है.
नई दिल्ली स्थित फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स क्लब ऑफ साउथ एशिया (FCC South Asia) की ओर से 5 अगस्त 2026 को शाम 6 बजे से 7:30 बजे तक इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा. कार्यक्रम का आयोजन सिर मार्क टली ऑडिटोरियम, मथुरा रोड में होगा और इसका सीधा प्रसारण क्लब के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी किया जाएगा. यह पहला मौका होगा जब शेख हसीना भारत आने के बाद किसी सार्वजनिक मंच से मीडिया और आम लोगों को संबोधित करेंगी.
यह कार्यक्रम ऐसे दिन आयोजित किया जा रहा है, जब बांग्लादेश में उनकी सरकार गिरने के दो वर्ष पूरे हो रहे हैं. 5 अगस्त 2024 को छात्र आंदोलन के रूप में शुरू हुआ आरक्षण विरोधी प्रदर्शन कुछ ही दिनों में सरकार विरोधी देशव्यापी अभियान में बदल गया था. हालात इतने बिगड़ गए कि प्रदर्शनकारी ढाका में सरकारी इमारतों तक पहुंच गए और व्यापक हिंसा के बीच शेख हसीना को देश छोड़कर भारत आना पड़ा. करीब 16 वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद उनका कार्यकाल अचानक समाप्त हो गया. भारत आने के बाद उन्होंने सार्वजनिक कार्यक्रमों और मीडिया से लगभग पूरी दूरी बनाए रखी थी. इसलिए इस बार का संबोधन राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है.
इस कार्यक्रम में शेख हसीना अकेली नहीं होंगी. उनके साथ बांग्लादेश की राजनीति, कूटनीति, मानवाधिकार और सुरक्षा मामलों से जुड़े कई प्रमुख चेहरे भी हिस्सा लेने वाले हैं.
इनमें उनके बेटे और पूर्व आईसीटी सलाहकार सजीब वाजेद जॉय, पूर्व शिक्षा मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी नोफेल, बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स वॉच के महासचिव मोहम्मद अली सिद्दीक, पूर्व क्रिकेटर और पूर्व सांसद शाकिब अल हसन, पूर्व राजनयिक एवं सुरक्षा विशेषज्ञ अमीनुल हक पोलाश, राजनीतिक एवं आतंकवाद-रोधी मामलों के विश्लेषक अबू ओबैदा आरिन और बांग्लादेश ह्यूमन राइट्स वॉच यूएसए के निदेशक शाह एमडी बख्तियार शामिल हैं. कार्यक्रम की अध्यक्षता एफसीसी साउथ एशिया और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ प्रेस क्लब्स (IAPC) के अध्यक्ष डॉ. वाइल अव्वाद करेंगे.
इस कार्यक्रम को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की है कि शेख हसीना अपने भविष्य को लेकर क्या घोषणा करती हैं. माना जा रहा है कि वह बांग्लादेश लौटने की संभावनाओं, अपने राजनीतिक रुख और मौजूदा हालात पर खुलकर अपनी बात रख सकती हैं. हालांकि उनकी वापसी को लेकर अब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कार्यक्रम के निमंत्रण में इस विषय का उल्लेख होने से राजनीतिक हलकों में उत्सुकता बढ़ गई है.
शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया. अंतरिम सरकार का नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने किया, लेकिन फरवरी 2026 में हुए आम चुनाव के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेतृत्व में नई सरकार बनी और तारिक रहमान प्रधानमंत्री बने. नई सरकार ने अवामी लीग के कई नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखी है. वहीं अदालत में चल रही कार्यवाही के दौरान आतंकवाद-रोधी कानून के तहत अवामी लीग की राजनीतिक गतिविधियों पर भी रोक बनी हुई है.
करीब दो वर्षों की चुप्पी के बाद शेख हसीना पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखने जा रही हैं. ऐसे में उनके हर बयान पर सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की नजर रहेगी. यह संबोधन उनके राजनीतिक भविष्य, संभावित वापसी और बांग्लादेश की मौजूदा राजनीति को लेकर कई नए संकेत दे सकता है. शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद बांग्लादेश की राजनीति में बड़ा बदलाव आया. अंतरिम सरकार का नेतृत्व नोबेल पुरस्कार विजेता मुहम्मद यूनुस ने किया, लेकिन फरवरी 2026 में हुए आम चुनाव के बाद यह व्यवस्था समाप्त हो गई.