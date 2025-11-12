Sheikh Hasina Exclusive: मुजीबुर रहमान का मिटा रहे नाम, पाकिस्तान की हो रही चापलूसी, युनूस सरकार को शेख हसीना ने जमकर सुनाई खरी-खरी

Bangaldesh Sheikh Hasina Interview: बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मुल्क की मुहम्मद यूनुस सरकार पर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि मुहम्मद युनूस पाकिस्तान की तरफदारी करते हुए शेख मुजीब का नाम इतिहास से मिटाने की कोशिश कर रहे हैं. जब से मुहम्मद यूनुस बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर बने हैं, तब से दोनों देशों के बीच संबंध बहुत बेहतर हुए हैं. हमारे सहयोगी चैनल WION के संवाददाता (फॉरेन अफेयर्स) सिद्धांत सिब्बल से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के साथ स्थिर संबंध रखना ठीक है लेकिन यूनुस का पाकिस्तान के साथ जल्दबाजी में किया गया यह कदम किसी भी तरह की अंतरराष्ट्रीय मान्यता पाने की उनकी हताशापूर्ण, गैर-रणनीतिक ख्वाहिश को दिखाता है. पाकिस्तान ने 1971 के लिए कभी माफी नहीं मांगी.'

ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मजबूत होते रिश्ते अब 1971 की कड़वी यादों को पीछे छोड़ रहे हैं. 1971 में पाकिस्तान ने पूर्वी पाकिस्तान में करीब 30 लाख लोगों को मौत के घाट उतार दिया था और जमकर जुल्म ढाए थे. इसके बाद शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान (बांग्लादेश के राष्ट्रपिता) ने पाकिस्तान के खिलाफ मुक्ति आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने दशकों से चले आ रहे पाकिस्तान के जुल्म से आजादी की मांग की थी. पाकिस्तान की राजनीतिक और आर्थिक नीतियों की वजह से पूर्वी पाकिस्तान का उस दौर में बुरा हाल हो गया था. शेख हसीना ने इस दौरान यूनुस सरकार के राज में गिरती इकोनॉमी, भारत के साथ रिश्तों और शेख मुजीबुर रहमान के ऐतिहासिक घर को गिराए जाने पर बात की.

सिद्धांत सिब्बल: आपके लिए आगे की राह क्या है? आप अपना और अपनी पार्टी का राजनीतिक करियर कैसे देखती हैं? बांग्लादेश में अगले साल होने वाले चुनावों पर आपकी क्या राय है?

Add Zee News as a Preferred Source

शेख हसीना: मेरी प्राथमिकताएं हमेशा से बांग्लादेश के लोगों का कल्याण और स्थिरता है. अवामी लीग का रिश्ता बांग्लादेश के इतिहास से है और हमें मुल्क के लाखों लोगों का प्यार और समर्थन मिलता रहेगा. आगामी चुनाव बिल्कुल भी पारदर्शी और स्वतंत्र नहीं रहेगा, अगर अवामी लीग की भागीदारी पर प्रतिबंध बरकरार रहता है. लाखों वोटर्स मताधिकार से वंचित हो जाएंगे. यह बांग्लादेश के लिए एक त्रासदी होगी क्योंकि देश को लोगों की वास्तविक सहमति से शासन करने वाली सरकार की सख्त जरूरत है. हमें पार्टी के बहिष्कार और प्रतिबंध के विनाशकारी चक्र को खत्म करना होगा और एक वैध सरकार का गठन करना होगा.

अवामी लीग सरकार या विपक्ष में चाहे देश की सेवा के लिए प्रतिबद्ध है. यह प्रतिबंध असहनीय है. अवामी लीग नौ बार लोगों के वोट से चुनी गई है और उसने कभी भी असंवैधानिक तरीकों से सत्ता हथिया नहीं ली है. फिर भी हमारे पास एक अंतरिम सरकार है, जो स्वयं पूरी तरह से अनिर्वाचित है, उस पार्टी को प्रतिबंधित कर रही है जिसे पिछले चुनाव में लोगों ने लोकतांत्रिक तरीके से चुना था. एक पार्टी के रूप में, हम इस प्रतिबंध को कानूनी, कूटनीतिक और शांतिपूर्ण तरीके से चुनौती देते रहेंगे. बांग्लादेश अपने लोगों का है.

सिद्धांत सिब्बल: जुलाई 2024 के बाद बांग्लादेश की स्थिति पर आपकी क्या राय है? हमने आपके पिता और बांग्लादेश के राष्ट्रपिता शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक घर गिरते हुए देखा?

शेख हसीना: जो पूरे बांग्लादेश में हो रहा है, मेरे पिता का घर जलाया जाना तो प्रतीकात्मक था. यह हमारे राष्ट्र के मूल सिद्धांतों और इतिहास को खत्म करने की एक कोशिश थी. अनिर्वाचित सरकार के अंदर के कट्टरपंथी हमें बदलने की कोशिश कर रहे हैं. जुलाई से, बांग्लादेश पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में पहुंच गया है. पत्रकारों को चुप कराया जा रहा है, अल्पसंख्यक डर में जी रहे हैं, और महिलाओं को पब्लिक लाइफ से बाहर किया जा रहा है. इस बीच, यूनुस ने दोषी ठहराए गए आतंकवादियों को रिहा कर दिया है और उन लोगों को छूट दी है जिन्हें वे 'जुलाई योद्धा' कहते हैं. इन लोगों ने ही पुलिस थानों को जलाया, अधिकारियों की हत्या की और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे को खत्म किया.

हमारी सरकार में जो अर्थव्यवस्था कभी फल-फूल रही थी, अब वह बेतहाशा गिर रही है. कानून का राज ध्वस्त किया जा रहा है. जिन लोगों को सताया जा रहा है, उन पर झूठे मुकदमे चल रहे हैं, जबकि अपराध करने वालों को पद और खास अधिकारों से नवाजा जा रहा है. इस शासन ने न्याय प्रणाली को बदले की भावना में बदल दिया है. दफ्तर सहयोगियों और बदमाशों को सौंपे जा रहे हैं. शासन और अराजकता के बीच की लाइन पूरी तरह से मिट गई है.

सिद्धांत सिब्बल: अब तक आप भारत के रुख को कैसे देखती हैं, जब बात आपके और यूनुस सरकार के साथ संबंधों की आती है?

शेख हसीना: भारत लंबे वक्त से हमारा दोस्त है और दोनों देशों के बीच संबंध बेहद घनिष्ठ हैं. मैं भारत के लोगों की शुक्रगुजार हूं, जो उन्होंने मेरा स्वागत किया. भारत वाजिब चिंता के साथ देख रहा है कि कैसे हिंदुओं को उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है, कैसे दशकों से बनी हमारी आर्थिक साझेदारियां बिखर रही हैं, और कैसे ढाका के मूर्ख अधिकारी भारत के खिलाफ दुश्मनी से भरे बयान दे रहे हैं. भारत स्वाभाविक रूप से एक भरोसेमंद साझेदार चाहता है. वह देख सकता है कि यूनुस वह शख्स नहीं हैं, क्योंकि उनके पास कोई चुनावी जनादेश नहीं है, और वे बुनियादी शासन और स्थिरता बनाए नहीं रख सकते. हालांकि, हमारे देशों के बीच संबंध किसी भी अस्थायी सरकार से कहीं अधिक गहरे हैं, मुझे यकीन है कि भारत समझता है कि अंततः बांग्लादेश में एक समझदार सरकार वापस आएगी और हमारी स्वाभाविक साझेदारी बहाल होगी.

सिद्धांत सिब्बल: यूनुस सरकार और पाकिस्तानियों के बीच बढ़ती बातचीत को आप कैसे देखती हैं? कई टॉप पाकिस्तानी मिलिट्री नेता ढाका गए हैं?

शेख हसीना: जब हम बात बांग्लादेश के दूसरे मुल्कों के साथ रिश्तों की करते हैं तो हमारा रास्ता दिखाने वाला सिद्धांत एक दम सिंपल है- सभी के साथ दोस्ती, किसी से द्वेष नहीं. बेशक, बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान के साथ एक स्थिर संबंध रखना ठीक है, लेकिन यूनुस का पाकिस्तान के साथ जल्दबाजी में जुड़ना किसी भी तरह की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता की एक हताश, गैर-रणनीतिक ख्वाहिश को दिखाता है. पाकिस्तान ने 1971 के लिए कभी माफी नहीं मांगी, फिर भी यूनुस शेख मुजीब का नाम हमारे इतिहास से मिटाने की कोशिश करते हुए इस्लामाबाद की चापलूसी कर रहे हैं.

यहां जरूरी बात यह है कि यूनुस के पास बांग्लादेश की विदेश नीति को पुनर्गठित करने का कोई जनादेश नहीं है. उन्हें ऐसे रणनीतिक फैसले लेने के लिए नहीं चुना गया था जो पीढ़ियों को प्रभावित कर सकते हैं. उनके मंत्रिमंडल में मुट्ठी भर अतिवादी हमारी धर्मनिरपेक्ष नींव और हमारी क्षेत्रीय साझेदारियों को खत्म करने का सपना देख सकते हैं, लेकिन वे इतिहास के खिलाफ ही लड़ रहे हैं. एक बार जब बांग्लादेशी फिर से स्वतंत्र रूप से मतदान कर सकेंगे, तो हमारी विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों की सेवा करने पर केंद्रित होगी, न कि उन अतिवादियों की वैचारिक कल्पनाओं पर जिन्होंने अस्थायी रूप से सत्ता हथिया ली है.