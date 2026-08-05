'जेल में डालें या मार दें, मैं लौटूंगी'...2 साल बाद शेख हसीना ने बयां किया दर्द, 25 मिनट के संबोधन की 5 बड़ी बातें

Sheikh Hasina Virtual Speech 5 Key Points: इस वक्त बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना चर्चा में हैं. वजह है उनका 2 साल बाद पहला वर्चुअल संबोधन. अगस्त 2024 में देश छोड़ने के बाद उन्होंने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है. दो साल की लंबी खामोशी के बाद बुधवार को उन्होंने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लोगों को संबोधित किया. हालांकि, इस 25 मिनट के संबोधन के दौरान सुरक्षा कारणों से उनका कैमरा बंद रहा और सिर्फ ऑडियो के जरिए ही उनकी आवाज सामने आई.
78 साल की शेख हसीना ने अपने इस भाषण में देश छोड़ने के हालात, अपनी सुरक्षा, भारत से रिश्तों और बांग्लादेश वापस लौटने की इच्छा पर खुलकर बात की है. नीचे जानिए उनके 25 मिनट के वर्चुअल संबोधन की 5 सबसे बड़ी बातें...
शेख हसीना ने बताया कि उन्होंने अपनी इच्छा से बांग्लादेश नहीं छोड़ा था. जब प्रदर्शनकारी प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे थे, तब उनके पास वहां से निकलने के लिए सिर्फ 30 से 40 मिनट का समय था. उन्होंने कहा, 'मुझे यह भी नहीं पता था कि मैं देश छोड़कर जा रही हूं.' वह अपने पैतृक गांव तुंगीपाड़ा जाने की तैयारी कर रही थीं, लेकिन अचानक बने हालात के कारण उन्हें देश छोड़ना पड़ा.
हसीना ने अपने खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाइयों को गैरकानूनी, असंवैधानिक और राजनीतिक मकसद से प्रेरित बताया. उन्होंने कहा, 'मुझे पता है कि वे मुझे जेल में डाल सकते हैं या मार भी सकते हैं, फिर भी मैं बांग्लादेश वापस जाऊंगी. लोगों का समर्थन मेरे लिए बहुत जरूरी है.' उन्होंने साफ किया कि मौत की सजा, झूठे मुकदमे और दिखावटी सुनवाई उन्हें डरा नहीं सकती.
भारत की तारीफ करते हुए शेख हसीना ने कहा कि भारत हमेशा से बांग्लादेश का एक अच्छा दोस्त रहा है, चाहे 1971 का स्वतंत्रता संग्राम हो, 1975 का संकट हो या आज का समय. भारत हमेशा मुश्किल वक्त में साथ खड़ा रहा है. उन्होंने कहा कि भले ही सरकारों के बीच संबंध अलग हो सकते हैं, लेकिन भारत की दोस्ती अटूट है. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि भारत भले ही मित्र देश है, लेकिन उन्हें आखिरकार अपने लोगों के पास ही जाना है.
अपने संबोधन में हसीना ने कहा कि उन्होंने पिछले 2 सालों से बांग्लादेश को तकलीफ में देखा है. आज वहां के घरों और कामकाज की जगहों पर डर का माहौल है. उन्होंने दुख जताते हुए कहा कि यह वह बांग्लादेश नहीं है, जिसे उन्होंने संवारा था और न ही यह वह देश है, जिसके लिए 1971 में लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी.
5 अगस्त 2024 को देश छोड़ने के बाद से शेख हसीना एक सीक्रेट लोकेशन पर रह रही हैं. कैमरे के सामने न आने की मुख्य वजह यह थी कि वीडियो से उनकी लोकेशन, बैकग्राउंड या सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी लीक होने का खतरा था. इसके अलावा, भारत-बांग्लादेश के बीच जारी कूटनीतिक तनाव और बांग्लादेश सरकार द्वारा उनके प्रत्यर्पण की मांग को देखते हुए भी उन्होंने सिर्फ ऑडियो के माध्यम से अपनी बात रखी.
दरअसल, 78 साल की शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं. बांग्लादेश में छात्रों के भारी विरोध के कारण उनकी सरकार गिर गई थी और उन्हें रातों-रात देश छोड़ना पड़ा था. प्रदर्शनकारियों पर जुल्म और हिंसा करवाने के आरोप में बांग्लादेश की एक अदालत ने पिछले साल उन्हें फांसी की सजा सुनाई है. यह सजा उनकी गैरमौजूदगी में सुनाई गई है.
बांग्लादेश की सरकार लगातार भारत से कह रही है कि शेख हसीना को वापस उन्हें सौंप दिया जाए, ताकि उन पर कार्रवाई हो सके. इन तमाम खतरों के बावजूद, शेख हसीना ने अब खुद कहा है कि वह दिसंबर 2026 में बांग्लादेश वापस लौटेंगी.