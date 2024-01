ED Raid West Bengal: कौन है शाहजहां शेख? जिसके गुर्गों ने पश्चिम बंगाल में ED की टीम के साथ किया 'खूनी खेला'

West Bengal Ration Scam Sheikh Shajahan: पश्चिम बंगाल में राशन घोटाले की जांच कर रही ED की टीम पर हुए हमले के बाद सियासत गर्मा गई है. ईडी की टीम पर हुए हमले के सिलसिले में पुलिस ने तीन FIR दर्ज की हैं. जिसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. इसी मामले में शाहजहां शेख और उनके साथियों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. हालांकि TMC नेता के परिवार ने भी एक FIR दर्ज कराई है. इस मामले से जुड़े शेख शाहजहां का वीडियो वायरल हो रहा है. ED के अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज BJP नेता अमित मालवीय ने शेख शाहजहां के एक वीडियो को सोशल मीडिया X पर शेयर किया है. इस पोस्ट में शेख शाहजहां बीजेपी के कार्यकर्ताओं को धमकाने के साथ ईडी की टीम को चेतावनी देते दिख रहे हैं.

बंगाल में 'खूनी खेला' होबे?

शनिवार को बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट शेयर कर लिखा, 'कल संदेशखली में ईडी अधिकारियों और मीडिया पर हमले का आदेश देने वाले अपराधी शाहजहां शेख का बचाव करने के लिए ममता बनर्जी के प्रवक्ता पूरी ताकत से सामने आए हैं. 1 जनवरी को दिए गए भाषण में शाहजहां ने दावा किया था कि CBI और EDउनका एक बाल तक नहीं छू सकती. अपने भाषण में शेख ने लोगों से यह प्रार्थना करने को भी कहा था ताकि उन्हें गुस्सा न आए. क्योंकि अगर शेख को गुस्सा आ गया तो वो BJP वालों के दांत तोड़ देंगे.'

आपको बताते चलें कि इसी वीडियो में शेख 2024 लोकसभा चुनाव के बाद BJP कार्यकर्ताओं और नेताओं को मारने और शरीर से खाल उधेड़ने की भी धमकी दे रहे हैं.

Yesterday, Mamata Banerjee’s spokespersons came out in full force to defend Shahjahan Sheikh, the criminal, who ordered attack on ED officials and media in Sandeshkhali.

In a public speech on 1st Jan 2024, Shahjahan claimed that CBI and ED wouldn’t be able to even touch his… pic.twitter.com/wARh0GDy3O

— Amit Malviya (@amitmalviya) January 6, 2024