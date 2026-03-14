युद्ध के माहौल में दहशत फैलाने का आरोप, PM मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला; कहा- भारत विरोधी ताकतों की कठपुतली बन गई है पार्टी

Shillong-Silchar Corridor: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम में शिलांग-सिलचर कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया. यह उत्तर-पूर्वी भारत का पहला एक्सेस-कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड चार-लेन हाई-स्पीड कॉरिडोर होगा, जिससे मेघालय और असम के बीच कनेक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

करीब 22860 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला ये कॉरिडोर लगभग 166 किलोमीटर लंबा होगा. इस परियोजना के पूरा होने के बाद गुवाहाटी और सिलचर के बीच यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा. वर्तमान में यह दूरी तय करने में करीब 8.5 घंटे लगते हैं, लेकिन कॉरिडोर बनने के बाद यह समय घटकर लगभग 5 घंटे रह जाएगा. इससे क्षेत्र में व्यापार, पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है. इस पीएम मोदी ने कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा.

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नॉर्थ-ईस्ट के विकास को मिलेगी नई रफ्तार

सरकारी बयान के अनुसार, शिलांग-सिलचर कॉरिडोर न केवल असम और मेघालय के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाएगा, बल्कि पूरे उत्तर-पूर्व क्षेत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. बेहतर कनेक्टिविटी से सीमा पार व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा और लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी.

असम को मजबूत राज्य बनाने का लक्ष्य: CM सरमा

इस अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने कहा कि भारत विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और असम भी इस यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहता है. सीएम ने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य असम को एक मजबूत और विकसित राज्य के रूप में स्थापित करना है. उन्होंने यह भी कहा कि बराक घाटी और असम की जनता प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताती है.

एलिवेटेड कॉरिडोर की भी पीएम मोदी ने रखी आधारशिला

प्रधानमंत्री ने सिलचर में एक और अहम परियोजना की भी आधारशिला रखी. उन्होंने कैपिटल प्वाइंट के पास ट्रंक रोड से रंगिरखारी प्वाइंट तक राष्ट्रीय राजमार्ग-306 पर एलिवेटेड कॉरिडोर (पहला चरण) के निर्माण के लिए भूमि पूजन किया. यह एलिवेटेड कॉरिडोर सिलचर की व्यस्त सड़कों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को कम करने में मदद करेगा. इसके साथ ही मिजोरम, त्रिपुरा और मणिपुर जैसे पड़ोसी राज्यों के साथ सड़क संपर्क भी बेहतर होगा.

पीएम ने करीमगंज में कृषि महाविद्यालय की रखी आधारशिला

इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने करीमगंज जिले के पथारकंडी में एक नए कृषि महाविद्यालय की आधारशिला भी रखी. यह संस्थान असम में कृषि शिक्षा और अनुसंधान को मजबूत करेगा और बराक घाटी तथा आसपास के क्षेत्रों के छात्रों को अपने घर के पास ही उच्च गुणवत्ता वाली कृषि शिक्षा उपलब्ध कराएगा.

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असम में कई विकास परियोजनाओं की सौगात

इससे पहले 13 मार्च को प्रधानमंत्री ने असम के कोकराझार में 4570 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था. वहीं गुवाहाटी में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने 19577.58 करोड़ रुपये की 13 परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया, जो जल, बिजली, जहाजरानी और रेलवे जैसे क्षेत्रों से जुड़ी हैं. इसी कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने चाय बागान श्रमिकों को भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र भी सौंपे और देशभर के किसानों के लिए पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त जारी की.

पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना

इस बीच असम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस युद्ध जैसे संवेदनशील समय में दहशत फैलाने की राजनीति कर रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग भारत विरोधी ताकतों के हाथों की कठपुतली बनकर देश का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं. पीएम मोदी ने कहा कि देश की सुरक्षा और एकता के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस लगातार ऐसे बयान दे रही है जो देश के हित में नहीं हैं. प्रधानमंत्री ने जनता से सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने दिया जाएगा.

हताश हो गई है कांग्रेस: पीएम मोदी

उन्होंने कहा कि देश अब कांग्रेस को उसके पुराने कार्यों के लिए दंडित कर रहा है और पार्टी लगातार चुनावी हार का सामना कर रही है. प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस हारों का शतक लगाने की कगार पर पहुंच गई है और इसी हताशा में वह राष्ट्र के खिलाफ आक्रामक रुख अपना रही है. प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में हुए एआई शिखर सम्मेलन के दौरान भारत मंडपम में भारतीय युवा कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन का भी जिक्र किया. उन्होंने कहा कि सम्मेलन को बदनाम करने के प्रयास में कांग्रेस ने अजीबोगरीब प्रदर्शन किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि हताशा की स्थिति में कांग्रेस के पास अब केवल ऐसे कदम उठाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है. उन्होंने यह भी कहा कि देशभर में इस तरह के विरोध की आलोचना हुई.

कांग्रेस ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों की अनदेखी की: पीएम मोदी

प्रधानमंत्री ने मौजूदा राजनीतिक माहौल की तुलना पिछली सरकारों के दौर से करते हुए कांग्रेस पर असम के युवाओं को हिंसा और आतंकवाद के माहौल में धकेलने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने असम में बांटो और राज करो की नीति अपनाई थी, जबकि वर्तमान में राज्य के युवाओं के सामने विकास और अवसरों का नया दौर खुल रहा है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि आजादी के बाद कई दशकों तक सत्ता में रहने के बावजूद कांग्रेस ने उत्तर-पूर्वी क्षेत्र की अनदेखी की.

प्रधानमंत्री के मुताबिक, स्वतंत्रता के बाद सीमा निर्धारण की प्रक्रिया में बराक घाटी का समुद्र से महत्वपूर्ण संपर्क टूट गया, जिससे क्षेत्र की आर्थिक क्षमता को नुकसान पहुंचा. उन्होंने कहा कि बराक घाटी कभी व्यापार और उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र थी, लेकिन कांग्रेस सरकारों ने इसके विकास के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए.